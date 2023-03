Åtte døde etter skyting i Hamburg

Politiet i Hamburg opplyser at åtte mennesker, trolig inkludert gjerningsmannen, er døde etter skytingen torsdag kveld i et lokale tilhørende Jehovas vitner.

Politiet i arbeid i lokalet til Jehovas vitner i Hamburg, der åtte mennesker er drept og mange såret.

Det er fortsatt uklart hva motivet for skytingen kan ha vært, men tyske Spiegel skriver at gjerningsmannen trolig var et tidligere medlem av Jehovas vitner i 30-40-årsalderen, og at han ikke var kjent som ekstremist.

Han ble funnet dødelig såret i byggets annen etasje da politiet kom til stedet, og sa til dem at de ikke trengte å skyte.

I tillegg til de drepte er det et stort antall sårede etter skytingen i bydelen Alsterdorf, noen kilometer nord for sentrum i Hamburg,

Tysklands statsminister Olaf Scholz, som tidligere var borgermester i Hamburg, fordømmer skytingen og kaller den «en brutal voldshandling».

– Mine tanker er med ofrene og deres familier. Og med sikkerhetsstyrkene som har en vanskelig oppgave, tvitret Scholz fredag morgen.

Raskt på plass

Politiet fikk de første meldingene om skytingen i 21-tiden torsdag og var raskt på plass med en spesialpatrulje som var i nærheten. De fant da mange døde og alvorlig sårede og hørte et siste skudd i annen etasje der de fant den mistenkte gjerningsmannen.

– De første opplysningene tyder på at det ble åpnet ild inne i en kirke i Deelböge-gata i Gross Borstel-distriktet, tvitret politiet kort tid etter hendelsen.

Beboere i nærheten ble bedt om å holde seg inne, men alarmen ble raskt avblåst da politiet kom til at det ikke var flere gjerningsmenn.

Fredag morgen var bygget avsperret, og hvitkledde kriminalteknikere var i gang med å samle bevis.

Flere skuddsalver

Vitner som befant seg i området da skytingen skjedde, beskriver å ha hørt flere titalls skudd fra trossamfunnets lokale.

– Det var fire perioder med skyting med rundt 20 sekunders mellomrom, sier studenten Laura Bauch til nyhetsbyrået DPA.

Et annet vitne, Gregor Miesbach, sier han så en mann som krøp inn et vindu i bygningen, og deretter hørte skuddsalver. Han mener det ble avfyrt 25 skudd.

Jehovas vitner er en kristen gruppe med 8 millioner medlemmer verden rundt, som har sin egen tolkning av Bibelen. De mener blant annet at verdens undergang er nær, og at de som utvalgt gruppe blir frelst.

Islamister og nynazister

Tyskland har opplevd flere dødelige angrep og attentater de siste årene, som både islamister og høyreekstreme står bak.

Et av de verste var da en tunisisk islamist kjørte en lastebil inn på et julemarked i Berlin i 2016 og drepte tolv mennesker.

Innenriksdepartementet har utarbeidet en liste med 615 islamister i landet som anses for å være farlige.

Men Tyskland har også vært utsatt for flere høyreekstreme angrep, noe som har ført til anklager om at myndighetene ikke gjør nok for å slå ned nynazistisk vold.

I 2020 drepte en høyreekstremist ti mennesker i et angrep i Hanau, og året før ble to drept da en nynazist prøvde å storme en synagoge i Halle.