De konservative i Storbritannia kritiseres for å endre navn på Twitter-konto

Det konservative partiet i Storbritannia villedet offentligheten, mener Twitter. Toryene endret navn på Twitter-kontoen sin til factcheckUK under en TV-debatt.

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Boris Johnson og Jeremy Corbyn under tirsdagens debatt. Foto: ITV / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Under den direktesendte TV-debatten tirsdag kveld, mellom Labour-leder Jeremy Corbyn og den konservative statsministeren Boris Johnson, tvitret toryene flere «beviser» på at det Corbyn sa var feil.

Under brukernavnet skrev de at de «Faktasjekker Labour fra hovedkontoret til De konservative».

Etter debatten endret de brukernavnet tilbake til sitt vanlige navn.

Brøt Twitters regler

Twitter kritiserer hendelsen og en talskvinne sier at De konservative har brutt selskapets regler.

– Dersom det skjer flere forsøk på å villede folk ved å endre verifisert informasjon på Twitter-kontoer, slik som vi så under debatten i Storbritannia, vil vi ta grep, sier en talskvinne for Twitter.

Toryenes stunt har fått flere til å reagere.

– Det er upassende og villedende av presseavdelingen i De konservative å endre navn til factcheckUK, tvitret en av de uavhengige faktasjekkerne i Storbritannia, Full Fact, etter debatten.

En av Labours parlamentsmedlemmer, David Lammy, mener at saken må etterforskes.

– Valgkommisjonen må undersøke og straffe dette forsøket på å villede offentligheten, sa han.

– Tull fra Labour

Utenriksminister Dominic Raab fra der konservative partiet forsvarer det presseavdelingen gjorde. Han sier til BBC at ingen bryr seg om hva som skjer i sosiale medier under en slik debatt, og at folk er mest opptatt av kandidatenes argumenter.

– Realiteten er at de som skal stemme, kommer til å gjøre opp sin egen mening om de ulike påstandene, sier Raab til BBC.

Videre sier han at De konservative ikke kommer til å finne seg i «tullet» som kommer fra Labour.