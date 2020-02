Bergenskvinne på sykehus etter «alvorlig hendelse» i Etiopia

En bergensbosatt kvinne ligger skadet på sykehus i Etiopia. – Politiet gikk til angrep, sier støttespiller.

Utenriksdepartementet bekrefter de faktiske forhold, men vil ikke gi detaljer.

– UD er kjent med at en norsk borger skal ha blitt utsatt for en alvorlig hendelse i Addis Abeba. Departementet yter konsulær bistand i tråd med faste rammer og praksis, opplyser kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm.

Kvinnen skal ha blitt skadet da politiet angivelig gikk til angrep under et arrangement på et hotell i Burayu, en forstad til Addis Abeba.

Er bosatt i Bergen

Kvinnen kom til Norge som barn av en kvoteflyktning for over 20 år siden, er norsk statsborger og bosatt i Bergen.

Wako Roba, som kjenner familien, sier det etiopiske miljøet i Norge er opprørt over hendelsen.

Roba forteller at det var åpningsfest på hotellet. Da festen gikk mot slutten, skal politiet ha stormet inn og omringet hele selskapet.

Flere skal ha blitt skadet i tumultene og bergenskvinnen blødde kraftig og ble fraktet til sykehus. Der var hun fortsatt innlagt søndag.

– Trodde det var trygt

Søsteren til kvinnen bekrefter at hun er skadet og innlagt på sykehuset.

– Hun har blitt skadet av politiet. De har slått henne med balltre i hodet og knekt armen hennes, sier søsteren.

Hun forteller at hun ble sjokkert da hun hørte om hendelsen.

– Jeg trodde aldri at vi kom til å oppleve slikt igjen. Vi trodde det var fredelig å dra ned til Etiopia, legger søsteren til.

Hun fikk snakket med kvinnen i 13-tiden i dag, men fikk bare så vidt hørt stemmen hennes.

– Jeg har ikke sovet i hele natt og har vært så bekymret i dag. Vi har lyst til at hun skal reise hjem, men det vil ta tid. Først må hun få den behandlingen hun trenger, sier søsteren.

