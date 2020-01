Håpet svinner for å finne flere overlevende etter jordskjelv i Tyrkia

Redningsarbeidet fortsatte for full styrke i Tyrkia søndag, men det er lite håp om å finne flere i live i de sammenraste bygningene.

Redningsarbeidere fortsatte søndag letingen etter folk som var fanget under sammenraste bygninger. Foto: Ismail Coskun / IHA via AP / NTB scanpix

Til sammen 38 mennesker er så langt funnet omkommet etter fredagens jordskjelv øst i landet.

Søket fortsatte for fullt søndag, men forholdene er krevende. Over 4000 hjelpearbeidere deltok, det er satt inn hunder i letingen og tatt i bruk gravemaskiner for å løfte vekk bygningsmasser.

Tre omkomne ble funnet søndag på stedet der en fireetasjers bygning hadde kollapset.

Kuldegrader

Flere innbyggere i provinsene Elazig og Malatya venter fortsatt på nytt om sine pårørende. Det kalde været gjør forholdene ekstra vanskelig. Det er kuldegrader i området om natten.

– Hvis det hadde vært sommer, kunne folk kanskje holdt ut litt lenger, men i denne kulden er det vanskelig å tenke seg. Vi fryser til og med hjemme, sier en lokal butikkeier.

Så langt er 45 mennesker funnet i live etter å ha blitt gravd fram av redningsmannskaper. Til sammen 1600 ble skadd i jordskjelvet, og 13 av dem er innlagt til intensivbehandling på sykehus.

Redningsarbeidere gjennomsøkte søndag et sammenrast leilighetsbygg. Foto: Ismail Coskun / IHA via AP / NTB scanpix

Redde for å dra hjem

Flesteparten av de omkomne er blitt funnet i byen Elazig, der flere bygninger har rast helt eller delvis sammen.

Myndighetene har satt opp rundt 5000 telt og i tillegg innlosjert rundt 15.000 personer på sportsanlegg, opplyser innenriksminister Suleyman Soylu.

Mange innbyggere har ikke våget å returnere hjem på grunn av frykt for etterskjelv. Rundt tusen mennesker har søkt ly i to togsett som midlertidig er tatt i bruk til overnatting på stasjonen i Elazig.

Men det er langt fra nok overnattingsplasser for å møte behovet til de 350.000 innbyggerne i byen, og sinne og frustrasjon har økt gjennom helgen.

Sportshaller er blitt tatt i bruk som overnattingssted for jordskjelvrammede innbyggere i byen Elazig i provinsen ved samme navn. Foto: Ugur Can / DHA via AP / NTB scanpix

Lover rask gjenoppbygging

President Recep Tayyip Erdogan lovet søndag rask gjenoppbygging av ødelagte og skadde boliger.

– Det jobbes på spreng for å sørge for at folk som har mistet hjemmene sine, ikke skal lide i vinterkulden, sa Erdogan søndag.

Siden fredag har det vært over 700 etterskjelv, og flere enn 20 har hatt en styrker på over 4.

Jordskjelvet rammet provinsene Elazig og Malatya øst i Tyrkia klokken 20.55 fredag. Episenteret var nær Sivrice på en dybde på 11,9 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7.

Det kraftige jordskjelvet kunne merkes i Syria, Libanon, Israel, Georgia og Armenia, men det var ingen materielle ødeleggelser eller personskader i disse landene.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 22:10

