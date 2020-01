Trumps advokater kaller riksrettssaken en parodi

Donald Trump har «absolutt ikke gjort noe galt», fastholder den amerikanske presidentens team av advokater, som kaller riksrettssaken mot ham en parodi.

President Donald Trumps advokater kaller riksrettssaken mot ham en parodi. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AP

I et 110 sider langt forsvarsskrift, som ble offentliggjort av Det hvite hus mandag, omtaler Trumps advokater riksrettsprosessen mot presidenten som «en farlig forvrengning av grunnloven» og hevder at anklagene mot ham er «skrøpelig» forankret.

– Det er en grunnlovsmessig parodi, skriver advokatene.

Representantenes hus la i forrige uke fram et 111 sider langt dokument som oppsummerer etterforskningen og som konkluderer med at det er overveldende bevis for at Trump har gjort seg skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøk tå hindre Kongressens etterforskning av dette.

Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville ha involvert Joe Biden, som leder kappløpet om å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten.

Trumps advokater argumenterer med at maktmisbruk og hindring av Kongressens gransking ikke er nok til å stille presidenten for riksrett.

Denne lovtolkningen er tilbakevist av juridiske eksperter og blir av aktor i riksrettssaken, demokratenes leder i etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, kalt «absurd».

