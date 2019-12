Tory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU

De konservative får klart flertall, viser BBCs valgdagsmåling. Katastrofevalg for Labour og klar støtte til å ta landet ut av EU, mener Storbritannia-ekspert.

Statsminister Boris Johnson ligger an til å få klart flertall i Parlamentet, ifølge valgdagsmålingen. Labour-leder Jeremy Corbyn går på en kraftig smell. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– Hvis denne valgdagsmålingen blir resultatet, er det et katastrofevalg for Labour. Samtidig får Det konservative partiet et mye større flertall enn det mange har trodd på forhånd, sier Storbritannia-ekspert og redaktør for nettstedet Britiskpolitikk.no, Trine Andersen, til NTB.

De konservative får 368 mandater, mens Labour får 191 mandater. Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) får 55 mandater. Liberaldemokratene får 13, viser valgdagsmålingen fra BBC.

De grønne får ett sete. Walisiske Plaid Cymru får tre plasser i Underhuset. Kategorien «øvrige partier» får 19 av de 650 mandatene. Brexitpartiet får ingen.

Hun tror ikke Labour-leder Jeremy Corbyn kan bli sittende hvis dette blir valgresultatet.

– Dette er det fjerde valget på rad som Labour taper, sier hun.

– Støtte til å ta landet ut av EU

Verdien på det britiske pundet steg umiddelbart 2 prosent målt mot dollar etter at valgdagsmålingen ble publisert.

For toryene innebærer valgdagsmålingen en økning på 50 seter. Labour mister 71. SNP får 20 flere plasser. Liberaldemokratene får ett sete mer enn partiet har hatt til nå. Plaid Cymru taper ett sete.

– Hvis disse tallene viser hvordan valgresultatet blir, innebærer det at statsminister Boris Johnson har klar støtte til å ta landet ut av EU innen 31. januar. Det betyr også fem år med konservativt styre med solid flertall bak seg, skriver BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Hun kaller Labours tilbakegang alvorlig og et historisk nederlag for Jeremy Corbyns parti, mens SNP har styrket sin stilling i Skottland.

– Brexit har slått ut

Andersen trekker også fram at det skotske nasjonalistpartiet SNP går fram på valgdagsmålingen.

– Det er ingen tvil om at brexit har slått ut her, sier Andersen.

Hun fastslår også at det med dette som valgresultat, er liten tvil om at statsminister Boris Johnson tar Storbritannia ut av EU.