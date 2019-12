Person pågrepet etter at søskenpar ble forlatt i Aarhus

Dansk politi har pågrepet én person etter at søskenpar, trolig av afghansk opprinnelse, ble funnet forlatt i en travel handlegate i Aarhus lørdag.

NTB

To andre personer er tatt inn til avhør i saken, opplyser Østjyllands Politi. Det er ikke kjent hvilken tilknytning de tre har til søskenparet.

Gutten, som antas å være mellom to og tre år gammel, ble funnet stående ved siden av en sportsvogn der det satt en rundt ett år gammel jente.

Politiet antok først at barna var østeuropeiske, men mener nå å kunne fastslå at de er av afghansk opprinnelse og snakker den persiske dialekten dari, det ene av de to mest utbredte språkene i landet, melder DR.