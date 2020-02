Sanders hardt angrepet under demokratenes debatt

Favoritt Bernie Sanders plan om et mer offentlig styrt USA

Tidligere borgermester i New York City Mayor Mike Bloomberg, tidligere ordfører i South Bend Pete Buttigieg, senator Elizabeth Warren fra Massachusetts og senator Bernie Sanders fra Vermont under Demokratenes debatt i Charleston i South Carolina tirsdag kveld Foto: Patrick Semansky, AP/ NTB scanpix

NTB

Den siste store debatten med de demokratene presidentkandidatene som gjenstår før den kommende supertirsdagen, ble holdt i Charleston i South Carolina tirsdag kveld. Etter at han vant klart i Nevada var Bernie Sanders utpekt som favoritt da debatten startet. Dermed måtte han også tåle kraftige angrep fra de andre kandidatene.

78-åringen måtte blant annet forsvare seg mot påstander om at Russland skal ha forsøkt å støtte hans kandidatur, noe han avviste på sterkeste. Motstanderne sto likevel på sitt.

– Russerne vil ha kaos, og tenk dere hvordan valget vil bli i 2020 dersom vi skal ha en kamp mellom Bernie Sanders og Donald Trump, sa Pete Buttigieg.

Michael Bloomberg sa rett ut at Sanders ikke ville greie å vinne et valg mot Donald Trump, og det ville være ødeleggende for USA om Trump fikk fortsette.

Munnhoggeri

Panelet av de syv besto av tidligere visepresident Joe Biden, milliardær og tidligere borgermester i New York Michael Bloomberg, tidligere ordfører i South Bend Pete Buttigieg, senator Amy Klobuchar fra Minnesota, senator Bernie Sanders fra Vermont, senator Elizabeth Warren fra Massachusetts og investor Tom Steyer.

Debatten beveget seg langs vante temaer som helsevesen, våpenkontroll, forsvar, raseforskjeller og ikke minst stadige stikk til hvordan president Donald Trump styrer USA.

Tidvis var debatten preget av munnhoggeri og beskyldninger og tidligere visepresident Joe Biden klaget gjentatte ganger om at han ikke fikk like mye taletid som de andre kandidatene.

Revolusjon eller ikke

Bortsett fra Elizabeth Warren, som står nær Bernie Sanders radikale politikk, står alle de andre for en mer moderat demokratisk politikk.

– Bernie og jeg enige på mange områder, men jeg tror jeg vil være en bedre president enn ham, sa Warren som ivrig forsvarer en retning av mer radikale ideer for å endre USA.

Joe Biden sier han står for en progressiv politikk og ingen revolusjon, som han betegner Sanders budskap for å være. Gang på gang hamret Biden også inn budskapet om at han som visepresident var den eneste i panelet som hadde realpolitisk erfaring, som noen gang hadde møtt diktatorer fra andre land eller gått våpenlobbyen i møte.

Særlig Sanders kongstanke om offentlig helsevesen tilgjengelig for alle i USA skaper splid og uenighet. Mens motstanderne mener det blir for kostbart, hevder 78-årige Sanders tvert imot at det offentlige vil spare penger på dette og viste til flere undersøkelser foretatt ved respekterte amerikanske universiteter.

Milliardærer

Også New Yorks tidligere borgermester og milliardær Michael Bloomberg måtte tåle aggressive angrep, nok en gang fra senator Elizabeth Warren, som beskyldte milliardæren for å ha bedt en ansatt foreta en abort da hun fortalte hun var gravid. Bloomberg avviste beskyldningen og sa at han aldri hadde sagt noe slik til en ansatt.

Bloomberg fikk flere utfall mot seg under debatten, særlig fra Warren, og ettersom han på lik linje med Tom Steyer er en riking, som langt på vei har kjøpt seg inn i valgkampen, fikk han kritikk. Sanders trakk frem at Donald Trump skryter av at økonomien i USA er god under hans ledelse.

– Økonomien går bra for mr. Bloomberg og andre milliardærer, men vanlige lønnsmottakere nyter ikke godt av denne bedrede økonomien, sa Sanders og trakk frem alle ikke har råd til helseforsikring og poengterte at 500.000 mennesker i USA må sove ute hver natt.