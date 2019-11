Dronningen avlyser prins Andrews 60-årsfest

Dronning Elizabeth har besluttet å avlyse prins Andrews planlagte 60-årsfeiring som følge av prinsens koblinger til den overgrepsdømte vennen Jeffrey Epstein.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

INGEN FEST: Britiske prins Andrew forlater hjemmet sitt i Windsor torsdag. Prinsen får hard medfart i britisk presse etter et BBC-intervju om anklagene om at han skal ha hatt sex med en av kvinnene som ble seksuelt utnyttet av prinsens venn Jeffrey Epstein. PA via AP / NTB scanpix

NTB

Det skriver Sunday Times , ifølge TT.

Opprinnelig var planen at prinsens veldedighetsarbeid skulle få oppmerksomhet i februar samtidig som et stort 60-årslag skulle holdes til hans ære. Men nå, parallelt med at prinsen har frasagt seg alle veldedige verv, blir 60-årsfeiringen nedtonet til kun en privat familiemarkering, skriver avisen.

Dårlig håndtert

Det er den britiske prinsens kontakt med den overgrepsdømte, nå avdøde, Jeffrey Epstein, som er årsaken. Prinsen er anklaget for å ha hatt sex med en 17-åring som angivelig mottok 15.000 dollar i betaling fra Epstein i 2001. Prinsen avviser kategorisk anklagene, men har i britiske medier fått hard kritikk for å ha forsvart vennskapet med Epstein og for ikke å vise empati med ofrene for finansmannens virksomhet i et mye omtalt BBC-intervju forrige uke.

I etterkant av intervjuet har dronningen besluttet at prinsen skal frasi seg alle offentlige oppdrag i overskuelig fremtid, og flere kulturinstitusjoner har takket nei til et videre samarbeid med ham. Ifølge The Sunday Times er dette tegn på at det er usannsynlig at han noensinne vil gjenoppta oppgaver på vegne av kongehuset.

Dom og anklager

59 år gamle prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn og den 8. i arverekken til den britiske tronen.

Epstein ble allerede i 2008 dømt for å ha tvunget kvinner til å utføre seksuelle tjenester. Han ble pågrepet igjen i juli, tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok imidlertid sitt eget liv i fengsel før denne saken kom opp.

(NTB)