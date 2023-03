Tysk avis: To gisler i apotek i Karlsruhe – gisseltaker krever millionbeløp i løsepenger

Det pågår en stor politiinnsats som følge av en gisselsituasjon ved et apotek i den tyske byen Karlsruhe. To gisler er tatt, ifølge Stuttgarter Zeitung.

NTB

Politiet har ikke offisielt bekreftet noen opplysninger om antall gisler eller gisseltakere ved apoteket i sentrum av Karlsruhe fredag, men bekrefter overfor Reuters at det pågår en gisselsituasjon. Ifølge Bild startet situasjonen rundt klokka 16.30.

En talsperson for politiet sier de er i kontakt med det de mener er gisseltakeren eller gisseltakerne.

Stuttgarter Zeitung skriver fredag kveld at en ukjent gjerningsperson tilsynelatende holder to personer som gisler. Ifølge avisas opplysninger krever vedkommende et millionbeløp for å slippe dem fri.

Området rundt apoteket, som ligger ved en av hovedgatene i Karlsruhe, er sperret av. Et øyevitne sier til Bild at alle butikker i nærheten er blitt bedt om å stenge, og at hele gata er sperret av.

Ifølge politiet er ingen andre personer i fare, men de ber folk holde seg unna området. Politiet har åpnet en skole som lokale innbyggere kan oppholde seg i dersom de ikke kommer seg hjem som følge av at politiet har stengt flere gater.

Karlsruhe ligger sørvest i Tyskland, i delstaten Baden-Württemberg.