Kaosfredag i vente for tysk flytrafikk

Flyplassen i München stenges på grunn av streik fredag – samme dag som den store sikkerhetskonferansen i byen åpner. Frankfurt og Hamburg stenges også.

En liste over innstilte flygninger vises på en tavle på flyplassen i Frankfurt. Bildet er fra 2019.

NTB

Totalt anslår de tyske flyplassenes interesseorganisasjon ADV at 2.340 flygninger vil bli innstilt – både innenriksruter og internasjonal trafikk.

Frankfurt er Tysklands største flyplass og også et viktig nav for trafikk mellom kontinentene.

– Det faktum at mer enn 295.000 reisende fredag vil lide som følge av konflikten, er ikke rimelig. Vi må finne løsninger ved forhandlingsbordet, og ikke på bekostning av passasjerene, sier ADV-leder Ralph Beisel.

Det er fagforeningen Verdi som streiker. Lønnskonflikten er knyttet til den kraftige inflasjonen, og de fagorganiserte krever et lønnspålegg på 10,5 prosent.

Sikkerhetskonferanse

Streiken omfatter også ansatte på flyplassene i Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover og Bremen. Sikkerhets- og bakkemannskaper er blant de som tas ut.

Flyplassen i München er landets nest største. Her vil omkring 700 flygninger rammes. Konsekvensene for sikkerhetskonferansen som åpner fredag, er uklare, siden spesialflygninger knyttet til den vil få unntak.

Det vil også hjelpesendinger som går via flyplassen, samt flygninger med medisinske og tekniske formål.

– På grunn av streiken har Flughafen München GmbH søkt transportdepartementet i Bayern om unntak fra plikten om å sørge for kommersiell lufttrafikk denne dagen, heter det i en uttalelse fra flyplassadministrasjonen. Søknaden er innvilget.

Temaet for sikkerhetskonferansen i München, som varer fra fredag til søndag, er krigen i Ukraina. Flere globale ledere skal være til stede, inkludert USAs visepresident Kamala Harris og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Men selv om mange av verdenslederne ankommer i egne fly, er det mange andre deltakerne som er avhengige av rutefly.

Datatrøbbel

Meldingene om den planlagte streiken kommer etter en onsdag der datatrøbbel hos Lufthansa har skapt store problemer for flytrafikken. De skyldtes at fire av Deutsche Telekoms datakabler ble kuttet over under jernbanearbeid i Frankfurt tidligere onsdag.

Onsdag ettermiddag var rundt 230 flygninger, både avganger og ankomster, innstilt, ifølge tall fra flyplassoperatøren Fraport.

Det tyske flyselskapet opplyste onsdag ettermiddag at IT-systemet var i orden igjen og at flyavganger fra Frankfurt begynte å gjenopptas.