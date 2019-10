– Nå brenner det nedover hele gaten her

Sysla-journalist Marianne Borchgrevink-Brækhus havnet midt i demonstrasjonene i Barcelona.

Tusener av katalanere demonstrerte tirsdag i Barcelona for andre dag på rad, i protest mot at katalanske politikere er dømt til fengsel, melder NTB.

Utenfor regjeringsbygningen i Barcelona sang folkemengden den katalanske nasjonalsangen, ropte «gatene vil alltid tilhøre oss», «uavhengighet», og slagord der de kalte spansk politi «okkupasjonsstyrker».

Der oppsto det sammenstøt da demonstranter kastet gjenstander mot politiet. Opprørspolitiet, som var i mindretall, brukte skjold og køller for å dytte folkemengden flere hundre meter unna. Folkemengden oppløste seg raskt etterpå, idet lyden av sirener og fyrverkeri fortsatte.

OPPTØYER: En journalist ligger på bakken under sammenstøt mellom demonstranter og politi i Barcelona tirsdag kveld. AP / NTB scanpix

– Rakk akkurat å komme oss unna

Marianne Borchgrevink-Brækhus, som til daglig er journalist i BT-eide Sysla, er på ferie i Barcelona. Tirsdag kveld havnet hun midt i opptøyene.

– Vi var på vei hjem fra middag mot leiligheten vår. Da var det ganske rolig. Vi hørte helikoptrene, og visste at demonstrasjonene skulle være et stykke unna. Men så kom plutselig alle løpende mot oss, og vi hørte sirenene komme nærmere. Vi rakk akkurat å komme oss inn i bygget. Mange andre prøvde også å komme seg inn til oss, forteller hun.

Demonstrantene løp fordi politiet kom etter de. For å stanse politiet, satte enkelte fyr på bosspann og annet brennbart i gaten.

– Nå brenner det nedover hele gaten her. Det kommer eksplosjoner fra bosspannene når ting tar fyr, og det lukter røyk i hele byen, forteller Borchgrevink-Brækhus.

JERNRING: Slik ser det ut i gaten utenfor ferieleiligheten etter at politiet har fått kontroll, og ting har roet seg. Marianne Borchgrevink-Brækhus

De landet i Barcelona mandag, like før demonstranter inntok flyplassen og stoppet over 100 flyginger.

– Vi så nyhetene om dommen mot politikerne før vi dro, og tenkte at nå blir det bråk. Da vi hadde landet, så vi at det var full stans på motorveien, men vi klarte å ta et tog inn til sentrum. Da kom et helt tog med demonstranter i motsatt retning, forteller hun.

Borchgrevink-Brækhus sier at det på dagtid tirsdag var nesten som normalt, men at demonstrasjonene øker på om kvelden.

– Vi har fly hjem fredag. Da planlegger de visst å sperre flyplassen igjen, så vi får se hva som skjer, sier hun.

Demonstranter på El Prat-flyplassen i utkanten av Barcelona. Joan Mateu / AP / NTB scanpix

Flytrafikk rammet

På flyplassen i Barcelona ble minst 45 flyginger innstilt tirsdag etter at tusener av demonstranter samlet seg i et forsøk på å blokkere veier og forstyrre driften.

Tidligere på dagen hadde aktivister blokkert flere veier i regionen, og togtrafikken ble delvis rammet.

Tirsdagens demonstrasjoner fant sted på oppfordring fra de to grasrotgruppene ANC og Omnium Cultural. Deres respektive ledere Jordi Sánchez og Jordi Cuixart ble mandag dømt til ni års fengsel. «Jordene», som de kalles på folkemunne, satt i varetekt i nesten to år før mandagens dom falt.

Også mandag kveld samlet demonstranter samlet seg på flyplassen, noe som førte til 110 avlyste flyavganger. Tusenvis av passasjerer ble sittende fast. Over 170 personer ble skadd, blant dem 40 politifolk, i sammenstøt ved flyplassen og andre steder i Catalonia, og det kom meldinger om at politiet hadde brukt gummi- eller skumkuler mot demonstranter.

Opprørspoliti brukte skjold og køller for å drive tilbake demonstrantene i Barcelona tirsdag kveld. AP / NTB scanpix

Ni politikere i fengsel

Demonstrasjonene mandag startet på oppfordring fra grasrotbevegelsen Demokratisk tsunami. Gruppen blir etterforsket, opplyser Spanias fungerende innenriksminister Fernando Grande-Marlaska.

Sinnet ble utløst av at spansk høyesterett tidligere på dagen dømte Catalonias tidligere visepresident Oriol Junqueras til 13 års fengsel for oppvigleri og misbruk av offentlige midler. Tre andre tidligere politikere ble dømt til 12 års fengsel, mens de fem siste fikk straffer på mellom 9 og 11,5 års fengsel.

I alt var tolv personer tiltalt, men tre av dem slapp med bøter.

Seks av de dømte er tidligere medlemmer av regionsregjeringen I Catalonia, to er grasrotaktivister, mens én har vært president i den katalanske regionforsamlingen.

Folkeavstemning

Bakgrunnen for konflikten er forsøket på å løsrive regionen Catalonia fra Spania i 2017. Den daværende katalanske regjeringen holdt en folkeavstemning hvor 90 prosent stemte for uavhengighet – men hvor valgdeltakelsen var lav.

Avstemningen ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering. Likevel erklærte regionforsamlingen i Catalonia uavhengighet fra Spania.

Regjeringen i Madrid valgte å avsette de katalanske lederne, og flere av dem ble siktet. Regionens avsatte president Carles Puigdemont valgte å dra i eksil til Belgia.