Mitt Romney vil stemme mot Trump

Senator Mitt Romney sier han vil stemme for å dømme president Donald Trump når riksrettssaken avgjøres i Senatet onsdag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

ROMNEY: Den republikanske senatoren Mitt Romney vil stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken. Foto: AP, NTB scanpix

NTB

Romney er den første republikanske senatoren som bryter ut av rekken og signaliserer at han vil stemme for at Trump må dømmes for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen.

– Presidenten er skyldig i et frastøtende misbruk av folkets tillit, sa Romney i en åtte minutter lang tale fra gulvet i Senatet.

Romney sier det er den vanskeligste avgjørelsen han har tatt, og han venter kraftig kritikk fra sine partifeller.

Avstemningen i Senatet starter klokken 22 norsk tid onsdag kveld. Det ventes at Trump vil bli frikjent i Senatet, der det kreves et to tredels flertall, altså 67 av 100 senatorer, for å fjerne ham. Republikanerne har flertallet i Senatet.

Romney og Trump har hatt et anstrengt forhold til hverandre helt siden Trumps valgkamp i 2016. Mitt Romney var også Republikanernes presidentkandidat i valget i 2012.

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 20:24 Oppdatert: 5. februar 2020 20:57

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt