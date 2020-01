Unesco: USA og Iran må beskytte kultursteder

Iran og USA må opprettholde sin forpliktelse overfor avtaleverket som beskytter kultursteder, sier Unesco-sjef Audrey Azoulay.

En gruppe japanske turister på besøk i Persepolis, som står på Unescos verdensarvliste, nordøst for Shiraz i Iran. Foto: Arkivfoto: AP / NTB scanpix

NTB

Uttalelsen kom mandag, dagen etter at USAs president Donald Trump truet med å angripe kultursteder i Iran.

Unesco-sjef Azoulay sa på et møte med den iranske ambassadøren til den Paris-baserte organisasjonen mandag at både Teheran og Washington har skrevet under på en konvensjon fra 1972. Konvensjonen forbyr signaturlandene å gjøre noe som kan føre til direkte eller indirekte skade på kultur- og naturarv tilhørende andre land.

Azoulay påpekte også på møtet at begge landene har skrevet under på en konvensjon fra 1954 om å beskytte kulturell eiendom under væpnet konflikt.

Verdenssamfunnet er forpliktet til å beskytte og bevare kultur- og naturarv for framtidige generasjoner, påpekte Unesco-lederen i møtet.

Trump tvitret lørdag at USA kan angripe steder av svært stor viktighet for Iran og landets kultur dersom Teheran angriper amerikanske soldater eller amerikanske mål som hevn for at USA likviderte lederen for den iranske Revolusjonsgardens eliteenhet, Qasem Soleimani, natt til fredag.

