Prøver å gjøre alle til lags med ny brexit-strategi

Labour vil ha en ny folkeavstemning om brexit. Jeremy Corbyn antyder at han personlig kanskje vil unnlate å velge side.

TAUS OM STANDPUNKT: Labour-leder Jeremy Corbyn sier han vil unnlate å velge side hvis det skulle bli en ny folkeavstemning om brexit. PETER NICHOLLS, REUTERS/NTB SCANPIX

Nilas Heinskou

For mindre enn 40 minutter siden

Det er mulig å forstå de konservatives brexit-strategi under Boris Johnson. De vil ut av EU for enhver pris. Gjerne med en avtale, men det går også bra uten.

Liberaldemokratene er enda lettere å avkode. De vil annullere hele brexit, og krever heller ingen folkeavstemning.

Med Labour er det mer komplisert.

Med et leserbrev i The Guardian forsøker Jeremy Corbyn, partiets leder, å klargjøre partiets linje før Labours landsmøte i helgen. Planen er, skriver han, å vinne det neste valget og senere fremforhandle en ny skilsmisseavtale med EU som sørger for tettere forbindelser med felles tollunion og minstestandarder for arbeidsrettigheter og miljøvern.

«Denne avtalen vil vi så sende ut til folkeavstemning hvor det også skal være mulig å stemme for å bli værende i EU. Uansett hva folket velger, vil jeg som statsminister fra Labour love å gjennomføre det», skriver Jeremy Corbyn. Siste del av setningen blir i store deler av den britiske pressen tolket som uttrykk for at Jeremy Corbyn vil unnlate å velge side i en eventuell ny folkeavstemning.

Vil appellere til begge sider

På forsiden av The Guardian på onsdag het det i overskriften at Jeremy Corbyn «vil forbli nøytral og la folket bestemme». I et intervju med Sky News på torsdag nektet Labour-lederen å si om han vil velge side i en ny folkeavstemning. Flere fremtredende Labour-politikere har ellers sagt at de under en ny folkeavstemning vil drive kampanje for å bli i EU. Det gjelder blant andre Jeremy Corbyns nære allierte John McDonnell, som er skyggefinansminister, og partiets nestleder, Tom Watson.

Det vil derimot ikke Corbyn forplikte seg til. Dermed kan britene havne i en situasjon hvor Jeremy Corbyn som statsminister forhandler en skilsmisseavtale med EU og sender den ut til folkeavstemning, men ikke selv vil fortelle om velgerne bør stemme for eller imot.

I intervjuet med Sky News blir Jeremy Corbyn spurt om han virkelig kan forbli nøytral. «Jeg kan aldri være nøytral når arbeidsplasser og levestandarder er på spill, men jeg vil sørge for at befolkningen får valget og får mulighet til å treffe den endelige beslutningen», svarer Jeremy Corbyn.

På denne måten fortsetter Labour-lederen strategien med å forsøke å appellere til velgere på begge sider av brexit-skillet.

Landsmøte til helgen

Under Corbyn har Labour mer enn fordoblet medlemsmassen. Generelt er de nye medlemmene svært begeistret for Corbyns venstredreining av partiet. Men når det kommer til brexit er ikke Labour-lederen på linje med det store flertallet i partiets grasrot. Derfor vil brexit sannsynligvis bli gjenstand for intern tautrekking når medlemmene møtes til landsmøte i Brighton førstkommende søndag.

Formodentlig vil Corbyn forsøke å flytte oppmerksomheten til andre politiske tema. Han satser på at han under en ny valgkamp vil få mulighet til å rette fokus mot emner som offentlige investeringer i velferd, hvor Labours profil har vist seg å tiltrekke en mye bredere velgermasse. «Valget kommer til å handle om mer enn brexit. Det vil være et valg mellom en Labour-regjering som vil gi makt og velstand til det store flertallet, og Boris Johnsons født-til-å-regjere-konservative, som bare vil tjene det privilegerte mindretallet. Det kommer til å handle om hvem som virkelig kan avskaffe kuttpolitikken», skriver Jeremy Corbyn i The Guardian.

Britisk politikk er på grunn av brexit-kaoset vanskelig å forutse, men alt tyder på at nyvalget kommer relativt raskt etter den nåværende datoen for brexit, 31. oktober.

GJØR SOM HAN VIL: Statsminister Boris Johnson har ikke tenkt å respektere Underhusets vedtak om brexit-utsettelse hvis partene ikke blir enige om en avtale. Yves Herman, Reuters/NTB Scanpix

Johnson vil trosse parlamentet

Inntil videre er det Boris Johnson som bærer ledertrøyen i kursen mot brexit. Statsministeren sier at han av all makt forsøker å dra i land en ny skilsmisseavtale med EU, og at det oppnås «kjempestore fremskritt». Meldingene fra EU er derimot langt mer pessimistiske. EU-forhandlerne etterspør konkrete forslag fra Boris Johnson for å finne løsninger som kan forhindre en fysisk grense mellom Irland og Nord-Irland etter brexit.

Formann i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, sa onsdag i EU-parlamentet at han fryktet at det ikke er tid til å forhandle seg frem til en løsning. Dermed er det fortsatt stor risiko for at Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Et flertall i det britiske Underhuset har rett nok vedtatt at Boris Johnson skal be EU om utsettelse av brexit hvis det ikke lykkes å dra i land en avtale. Denne beslutningen har ikke Boris Johnson tenkt å respektere, har han gjentatte ganger uttalt til BBC. Riktignok vil han heller ikke svare på hvordan det i hans øyne kan la seg gjøre å trosse beslutningen fra parlamentets flertall.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN