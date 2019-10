Internasjonal etterforskning etter funn av 39 døde i England

Alle de 39 ofrene som ble funnet døde i en kjølekonteiner i England, var kinesiske, ifølge TV-kanalen ITV News. Saken etterforskes i flere land.

FUNNET: De 39 ofrene ble funnet inne i en kjølekonteiner på en lastebil på et industriområde i byen Grays øst for London tirsdag. Stefan Rousseau/ PA via AP / NTB scanpix

NTB

Opplysningen om at ofrene er kinesiske, er ikke bekreftet, og nyhetskanalen viser ikke til konkrete kilder.

Politiet i Storbritannia, Irland og Belgia er alle involvert i drapsetterforskningen. Britisk politi opplyser at de forsøker å finne ut om organiserte kriminelle grupper kan ha hatt noe med saken å gjøre, men har ikke bekreftet at saken dreier seg om menneskesmugling.

38 av de døde var voksne, mens én antas å være tenåring. Politiet har imidlertid sagt det kan ta lang tid å identifisere ofrene.

Politiet i Nord-Irland gjennomsøkte natt til onsdag to hus som knyttes til sjåføren av lastebilen, en 25 år gammel mann fra Portadown i Nord-Irland. Mannen ble pågrepet etter det grufulle funnet i konteineren på et industriområde i Grays i Essex, øst for London. Han er siktet for drap.

Foreldrene hans har reist fra Nord-Irland til England for å hjelpe sønnen, melder den lokale nettavisen Echo. Lokalpolitikeren Paul Berry, som kjenner familien, sier de er i sjokk og håper at han er uskyldig.

Konteineren sendt fra Belgia

Politiet i flere land jobber med å pusle sammen reiseruta de har tatt og med å finne ut av hvem som står bak transporten av konteineren.

Britisk politi tror at selve trekkvognen på lastebilen har kommet til England fra Irland eller Nord-Irland, mens lastevognen, eller konteineren, kom til havnen i Purfleet i England med en ferje fra Zeebrugge i Belgia rett før midnatt tirsdag kveld. Det var en om lag en time før politiet rykket ut til stedet.

Belgisk påtalemyndighet opplyser at de etterforsker saken, melder BBC.

– Vi aner ikke hvor lenge den var i Belgia. Det kan være timer eller dager, sier påtalemyndighetens talsmann Eric Van Duyse.

Ifølge The Guardian har den nordirske sjåføren plukket opp konteineren bare minutter før ambulansen ble tilkalt. Ambulansetjenesten vil ikke si hvem som tilkalte dem, men sier de sendte fem ambulanser til stedet, et spesialteam trent på å håndtere farlige ulykkessteder, samt en bil fra luftambulansetjenesten. Så ble også politiet tilkalt.

– Ikke bulgarske

Trekkvognen på lastebilen er registrert i Bulgaria av et selskap som er eid av en irsk kvinne, opplyser Bulgarias utenriksdepartement. Men vognen skal ikke ha kjørt inn i Bulgaria siden 2017. Det er lite sannsynlig at ofrene er bulgarske, opplyser utenriksdepartementet.

Irsk politi forsøker å finne ut om irer som eide et nå nedlagt transportfirma, også har opprettet et selskap i Bulgaria, som igjen kan ha hyrt inn sjåføren som nå er pågrepet, skriver Irish Times.

Lastebilen med de døde ble flyttet til havna Tilbury onsdag ettermiddag. Der sier politiet de vil jobbe videre med å håndtere ofrene på en verdig måte og identifisere dem, skriver den lokale nettavisen Echo.

Publisert 24. oktober 2019 12:35