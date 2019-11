Trump vil ha krig mot narkokartellene i Mexico etter massakre

Donald Trump tilbyr Mexico hjelp til å krige mot narkokartellene etter massakren mandag.

KRIG: Delstatspolitiet i Chihuahua på jobb etter massakren mandag. Christian Chávez / AP / NTB scanpix

NTB

Tilbudet om krigshjelp fra USA kommer etter drap på personer med dobbelt statsborgerskap i Mexico.

Væpnede angripere skjøt mot LeBaron-familien, en storfamilie med mormoner som migrerte fra USA til Mexico på slutten av 1800-tallet. Familien kjørte i tre biler nord i Mexico ved grensen til USA da de plutselig ble beskutt mandag morgen.

Ni personer ble drept, og seks barn ble skadd i skytingen. Bilene ble ifølge mexicanske myndigheter angrepet av medlemmer av et narkotikakartell ved La Mora i delstaten Sonora.

– Du trenger en hær!

Angriperne skal ha trodd at familiene tilhørte et rivaliserende narkotikakartell fordi de kom kjørende i flere store firehjulstrekkere.

– Hvis Mexico trenger eller ber om hjelp til å utrydde disse monstrene, er USA rede, villige og i stand til å involvere seg og gjøre jobben rask og effektivt, skriver Trump på Twitter.

Han hyller sin mexicanske motpart, president Andres Manuel Lopez Obrador, for å prioritere kampen mot narkohandel, men sier at kartellene er blitt for store og mektige, «så noen ganger trenger du en hær for å bekjempe en hær!»

– Tiden er nå inne for Mexico, med hjelp fra USA, til å føre KRIG mot narkokartellene og feie dem av jordens overflate, fortsette Trump.

– Ellers takk

Lopez Obrador sier han vil ta imot «alt nødvendig samarbeid» for å finne rettferdighet for ofrene.

Den populistiske venstrepolitikeren har imidlertid erklært slutt på narkotikakrigen i Mexico og er ikke ute etter å starte en ny en.

– Vi er ikke enige med Trump på det punktet, kommenterer han til pressen.

– Krig er synonymt med irrasjonalitet, sier han.