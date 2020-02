Sanders erklærer seier i New Hampshire

Bernie Sanders erklærer seier i det som ble en jevn kamp om delegatene i Demokratenes primærvalg i New Hampshire foran Pete Buttigieg og Amy Klobuchar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

FORNØYD: Senator Bernie Sanders erklærer seier i New Hampshire foran Pete Buttigieg og Amy Klobuchar. Foto: Matt Rourke, AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Med nærmere 90 prosent av stemme er telt opp, var det fremdeles tett mellom de to kandidatene på topp. Buttigieg reduserte Sanders' ledelse og skapte spenning om hvem av de to demokratene som ville sikre seieren i New Hampshire.

– Denne seieren er begynnelsen på slutten for Donald Trump, sa Sanders til sine tilhengere i New Hampshire.

– Uansett hvem som vinner, og vi håper inderlig at det er oss, skal vi sammen overvinne den farligste presidenten i dette landets moderne historie, sa Sanders.

Jevnt mellom Sanders og Buttigieg

Flere amerikanske medier utroper også Sanders som vinner, i det som ble en tett kamp mellom kandidatene som også gjorde det best i Iowa.

Senatoren fra Vermont har om lag 26 prosent av stemmene foran Pete Buttigieg. Den tidligere ordføreren i South Bend i Indiana har foreløpig litt over 24 prosent oppslutning.

– Jeg beundret senator Sanders da jeg gikk på skolen, jeg respekterer han dypt i dag, og jeg gratulerer ham med et sterkt resultat i dag, sa Buttigieg til tilhengere i New Hampshire.

TALTE: – Jeg beundret senator Sanders da jeg gikk på skolen, jeg respekterer han dypt i dag, og jeg gratulerer ham med et sterkt resultat i dag, sa Pete Buttigieg da han talte foran tilhengere i New Hampshire. Foto: Charles Krupa, AP / NTB scanpix

Godt resultat for Klobuchar

Senator Amy Klobuchar fra Minnesota ligger på om lag 20 prosent. Hun er godt fornøyd med det resultatet.

– Hallo, Amerika. Jeg er Amy Klobuchar, og jeg vil slå Donald Trump, sa hun til tilhengere i Concord i New Hampshire, skriver CNN.

Det er til sammen 24 delegater i New Hampshire, og fordelingen er foreløpig ni til Sanders, ni også til Buttigieg og seks til Klobuchar, ifølge Reuters.

FORNØYD: Amy Klobuchar er godt fornøyd med resultatet fra tirsdagens primærvalg i New Hampshire. Foto: Robert F. Bukaty, AP / NTB scanpix

Nedtur for Biden

Tidligere visepresident Joe Biden og senator Elizabeth Warren ligger langt bak, og det er ikke sikkert de får stor nok oppslutning til å få delegater fra New Hampshire. Grensen ligger på 15 prosent.

Biden har hevdet at han er kandidaten med størst sjanse til å vinne over Trump, men den siste uken har han mistet forspranget han hadde.

Biden har dratt videre til South Carolina for å drive valgkamp der.

– Vi har hørt resultatet fra de første to delstatene. Der jeg kommer fra er det bare startskuddet, sa Biden, som håper at hans støtte hos minoritetsbefolkningen i USA skal gi et løft i de to neste delstatene, Nevada og South Carolina.

I TET: Bernie Sanders ligger an til å vinne Demokratenes primærvalg i New Hampshire foran Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, melder flere amerikanske medier. Foto: Tyler Sizemore, Hearst Connecticut Media via AP / NTB scanpix

Warren lover videre kamp

Elizabeth Warren sier både Sanders og Buttigieg er gode kandidater.

– Jeg respekterer dem begge, men kampen mellom fraksjonene i partiet har tatt en skarp vending den siste uken, sa Warren.

Hun mener selv hun er den beste kandidaten til å samle partiet.

– Vi kjemper for å redde demokratiet. Det er en kamp i motbakke, men valgkampen vår er laget for å vare, og dette er bare begynnelsen.

Selv om kandidatene forsøkte å minimere konsekvensene av det resultatet i New Hampshire, viser tidligere resultat at primærvalget her har stor betydning for valgkampen i 2020. I morderne tid er det ingen demokrat som har blitt presidentkandidat uten å ha kommet først eller som nummer to i delstaten.

Publisert: Publisert: 12. februar 2020 05:33 Oppdatert: 12. februar 2020 06:57

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt