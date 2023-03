Hellas' samferdselsminister går av etter togulykken

Hellas' samferdselsminister Kostas Karamanlis ber om å få gå av etter den voldsomme togulykken natt til onsdag der minst 36 mistet livet.

Vrakrester etter togulykken.

NTB

I tillegg er ytterligere 85 personer skadd. Det var 350 personer om bord i toget, mange av dem studenter.

– Jeg synes dette er min plikt å gjøre, som et lite tegn på respekt for menneskene som måtte ta konsekvensene av de utallige feilene til den greske stat og politiske system, sa Karamanlis ifølge avisa Kathimerini.

Det er uklart hvorfor de to togene kolliderte i voldsom fart. En talsmann for regjeringen har sagt at togene kjørte på samme spor i flere kilometer.