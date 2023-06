Forskere: El Niño har bare delvis skylden for høye havtemperaturer

Høye havtemperaturer bekymrer forskerne. Helgens oppvarming i Nord-Atlanterhavet og den tidlige ankomsten til El Niño er bare noen av faktorene. Her fra Vestfjorden i Lofoten.

NTB

I helgen var havområdet nesten 1,09 grader celsius over gjennomsnittet på en skala som dateres tilbake til 1982, det tidligste året med sammenliknbare data.

– Nesten hele Atlanterhavsbassenget opplever unormal varme, sier Gregory Johnson, som er havforsker ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Langsiktig utvikling

Ifølge Johnson er dette en del av en langsiktig utvikling.

– Dersom drivhusgasser fortsetter å samle seg i atmosfæren, kommer vi til å fortsette å slå rekorder i globale gjennomsnittstemperaturer – enten det er havoverflatetemperaturen, eller i hav og på land, eller på land alene, sier han.

Den tidlige ankomsten til El Niño, et værfenomen i det tropiske Stillehavet og en viktig drivkraft for værmønstre over hele verden, kan være delvis skyldig, tror Johnson og andre forskere.

Mens motstykket, La Niña, brakte kjøligere vann til havets overflate, er El Niño generelt knyttet til varmere globale temperaturer og resulterer ofte i varmere hav.

NOAA opplyste nylig at det er en 84 prosent sjanse for at El Niño vil ha moderat styrke, og en 56 prosent sjanse for at det vil bli et sterkt værfenomen som topper seg senere i år.

Jordens varmeste år

I mellomtiden spår Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) at minst ett av de neste fem årene – og femårsperioden som helhet – vil være jordens varmeste som er registrert på grunn av global oppvarming og El Niño.

Men El Niño forklarer ikke helt den plutselige eskaleringen i havtemperaturene. En annen potensiell faktor kan være det nylige utbruddet av en undersjøisk vulkan i Tonga, sier Daniel Swain, en klimaforsker ved University of California Los Angeles.

Rekordstore mengder vanndamp

Vulkanen, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, brøt ut under havet i januar i fjor og skjøt rekordstore mengder vanndamp helt opp til stratosfæren. Fordi vanndamp fungerer som en varmefangende drivhusgass, sa forskere at utbruddet kan føre til mer oppvarming.

– Vi har nå et naturlig vulkanutbrudd som sannsynligvis resulterer i svært kortsiktig global oppvarming. Det kommer på toppen av den menneskeskapte oppvarmingen vi allerede ser. Dette kan være en del av grunnen til økningen akkurat nå i noen globale hav- og atmosfæriske temperaturer, tror Daniel Swain.