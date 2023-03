Skottlands neste førsteminister presenteres i dag

Mandag blir det klart hvem som tar over for Nicola Sturgeon som leder for landets største parti SNP og med det førsteminister i Skottland.

Ash Regan, Hamza Yousaf og Kate Forbes kjemper om å bli Skottlands neste førsteminister. Resultatet blir klart mandag.



Medlemmene av SNP har hatt to uker på seg til å stemme på sin foretrukne kandidat, og avstemmingen avsluttes klokken 12 norsk tid. Resultatet er ventet at blir lagt fram senere på ettermiddagen.

Skottlands finansminister Kate Forbes og helseminister Humza Yousaf er favorittene, ifølge en meningsmåling gjennomført av Ipsos. Den tredje kandidaten, Ash Regan, er ikke ventet å vinne.

I sin siste opptreden i det skotske parlamentet Holyrood torsdag, sa Sturgeon at hennes etterfølger enten kom til å bli den andre kvinnen i stillingen, eller den første med minoritetsbakgrunn.

– Uansett sender det et sterkt signal om at den høyeste stillingen i landet er noe enhver ung person i Skottland kan strebe etter, sa Sturgeon.