Netanyahu: Korrupsjonstiltalen er et kuppforsøk

Israels fungerende statsminister Benjamin Netanyahu kaller korrupsjonstiltalen mot ham for et kuppforsøk, og sier han ikke vil gå av som statsminister.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Israels statsminister Benjamin Netanyahu tiltales for økonomisk kriminalitet. Foto: Oded Balilty / AP / NTB scanpix

NTB

Den israelske riksadvokaten kunngjorde torsdag at det var tatt ut tiltale mot Netanyahu for flere tilfeller av bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. Han er den første sittende statsministeren i Israels historie som blir tiltalt i en straffesak.

– Dette er et kuppforsøk mot statsministeren, sa en opprørt Netanyahu på en pressekonferanse etter at nyheten ble kjent.

Han hevdet at målet med alle korrupsjonsanklagene mot ham er å kaste høyresiden ut av regjeringskontorene.

Israelsk politi har i flere år etterforsket Netanyahu og hans kone Sarah for korrupsjon.

Sigarer og champagne

Anklagene har blant annet handlet om at de to urettmessig skal ha tatt imot gaver som smykker, sigarer og champagne fra en amerikansk og en australsk milliardæren i bytte mot politiske tjenester.

I tillegg skal Netanyahu ifølge tiltalen ha betalt medieeiere for å ha publisert positive nyheter om ham. Som motytelse ville han innføre tiltak som var til gagn for disse mediene.

Netanyahu har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt og mener han er utsatt for en heksejakt.

Ekspert spår mer politisk kaos

Benjamin Netanyahu leder for tiden et forretningsministerium mens det pågår forhandlinger om å danne en ny regjering etter valget i midten av september. Torsdag ba president Reuven Rivlin nasjonalforsamlingen Knesset om å finne en ny statsminister for å unngå enda et valg.

At Netanyahu nå er tiltalt, bidrar til mer kaos i en allerede kaotisk situasjon i Israel, mener den danske midtøsteneksperten Danny Raymond. Han er ansatt ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved universitetet i Aalborg.

– Netanyahu hadde håpet på at han kunne bli statsminister igjen før det ble tatt ut tiltale, og ved hjelp av fiksfakserier skape seg en form for immunitet. Men det ser ut til å være helt utelukket nå, sier Raymond til nyhetsbyrået Ritzau.

Han mener tiltalen kan være begynnelsen på slutten for Netanyahus politiske liv.

Vil ikke gå av

Netanyahu selv sa på torsdagens pressekonferanse at han ikke har noen planer om å forlate statsministerstolen.

– Jeg skal fortsatt lede dette landet, i henhold til loven.

I forrige måned måtte Netanyahu gi opp forsøket på å få på plass en samlingsregjering. Oppdraget gikk videre til opposisjonsleder Benny Gantz, men onsdag denne uken måtte han også gi opp.