Tyskland vil forby terapi for å «omvende» homofile

Den tyske regjeringen vil forby såkalt omvendelsesterapi for homofile under 16 år, men ikke for voksne og heller ikke for ungdom over 16 år.

For mindre enn 50 minutter siden

NTB

Helsedepartementet i Berlin opplyste mandag at det jobbes med et forslag som skal presenteres for regjeringen innen året er omme.

Opposisjonspartiene er glade for initiativet, men er ikke fornøyd med at regjeringen ikke vil forby all bruk av omvendelsesterapi for personer mellom 16 og 18 år. Her ønsker regjeringen å åpne for at metoden kan bli brukt når terapeuten bekrefter at personen som skal behandles, er blitt informert om behandlingen og hvilken risiko den innebærer.

Brudd på loven skal straffes med opptil ett års fengsel eller store bøter.

Terapien er et forsøk på å endre en persons seksuelle orientering fra homofil eller bifil til heterofil. Det kan innebære både terapi i familien, bønn eller såkalt djevleutdrivelse.