Riksrettsprosessen mot Trump formaliseres: – Heksejakt

Representantenes hus har vedtatt å formalisere riksrettsprosessen mot Donald Trump. Presidenten svarer med å kalle det den største heksejakten i USAs historie.

For mindre enn 2 timer siden

Nancy Pelosi, lederen av Representantens hus, snakket til journalister i forkant av torsdagens avstemning. Med stort flertall vedtok Huset å formalisere riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Resolusjonen ble vedtatt med 232 mot 196 stemmer og fulgte i stor grad den partipolitiske skillelinjen der Demokratene stemte for og Republikanerne mot.

Torsdagens avstemning var egentlig en formalitet, men den var den første formelle i en prosess som kommer til å ta mange måneder og trolig vil vare et godt stykke inn i valgåret 2020.

Resolusjonen omhandler regler og forutsetninger for Kongressens videre arbeid i prosessen. Den åpner blant annet for at høringer av personer som er stevnet som vitner i granskningen, skal være offentlige.

Trump nekter

Høringene dreier seg i første rekke om beskyldningene mot Trump om at han skal ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden, som er en av favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020.

Trump selv nekter for å ha gjort noe galt i saken, og rett etter at voteringen var ferdig, tvitret han i kjent stil og kalte det «den største heksejakten i USAs historie».

Det var ventet at resolusjonen ville bli vedtatt ettersom Demokratene har flertall i Representantenes hus. Den er en stor seier for partiet, som får kontroll over etterforskningen.

Trump-rådgiver i ny høring

Det er Representantens hus som står for etterforskningen i en riksrettsprosess, mens det er Senatet som kommer med kjennelse.

Samtidig fortsetter de lukkede høringene i saken, og torsdag er det Tim Morrison som spørres ut. Han var Trumps rådgiver i russiske og europeiske saker, men gikk av dagen før torsdagens høring.

Morrison regnes som en hauk i sikkerhetspolitikken og har tidligere vært sentral i Republikanernes partiapparat. Han samarbeidet tett med John Bolton, som nylig trakk seg som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.