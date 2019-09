Det hvite hus offentliggjør utskrift av Trumps telefonsamtale med Ukrainas president

Frigitte utskrifter av USAs president Donald Trumps samtale med Ukrainas president viser at Trump forsøkte å få i gang en etterforskning av rivalen Joe Biden.

NTB

Det hvite hus offentliggjorde onsdag utskrifter av telefonsamtalen som demokratene i Kongressen i flere dager har krevd innsyn i.

De viser at Trump forsøkte å få Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å samarbeide med Rudy Giuliani og USAs justisminister William Barr slik at det kunne innledes en etterforskning av Joe Biden, USAs tidligere visepresident og en av favorittene til å bli Trumps hovedmotstander i presidentvalget neste år.

Telefonsamtalen viser at Trump rettet anklager mot Biden som han ikke la fram bevis for.

«Det er mye snakk om Bidens sønn, at Biden stoppet straffeforfølgelsen, og at mange folk ønsker å finne ut av det», sa Trump blant annet, ifølge den offentliggjorte samtalen.

Mulig riksrett

Et flertall i Representantenes hus vil stille Trump for riksrett. Anklagepunktene mot Trump er ikke endelig fastsatt, men demokratene mener at han har misbrukt sin makt som president og at han har brukt amerikansk bistand som pressmiddel for å få Ukrainas president til å innlede korrupsjonsetterforskning mot Bidens sønn.

Hunter Biden sitter i styret til et ukrainsk gasselskap.

Det er ventet at utskriften av samtalen vil føre til politisk storm i USA, men Trump-administrasjonen har stått fast ved at det er rutinemessig at samtalen blir frigitt. Nyhetsbyrået AP skriver at det kan skape problemer for Trump at han blander inn justisministeren sin, fordi det viser at han vil involvere amerikanske myndigheter i en partipolitisk sak.

Hevder Biden skrøt

Trump har nektet for å ha gjort noe galt, og etter stadig mer høylytte krav fra demokratene, lovet Det hvite hus tirsdag å frigi utskriftene av den aktuelle telefonsamtalen, som fant sted 25. juli.

«Biden gikk rundt og skrøt om at han stoppet etterforskningen, så hvis du kan se på det … Det høres forferdelig ut for meg», sa Trump til den nye ukrainske statslederen.

Det var en ansatt i den amerikanske etterretningen som slo alarm om samtalen mellom Trump og Zelenskyj.