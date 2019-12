Netanyahu erklærer valgseier i Likud

Israels statsminister Benjamin Netanyahu erklærer seg selv som vinner av partiledervalget i Likud drøyt en time etter at stemmegivningen ble avsluttet.

Det endelige resultatet etter valget i Likud ventes fredag, men foreløpige tall viser at statsminister Benjamin Netanyahu fikk mellom 70 og 80 prosent av stemmene. Foto: Foto: Ariel Schalit / AP / NTB scanpix

Gideon Saar håpet å vinne valget på ny leder i Likud. Foto: Foto: Ariel Schalit / AP / NTB scanpix

NTB

– En enorm seier. Takk til alle medlemmene i Likud for deres tillit, støtte og kjærlighet, skriver han på Twitter like over klokken 23 torsdag kveld.

– Med Gud og deres hjelp vil jeg føre Likud til en stor seier i det kommende valget og fortsette å lede staten Israel til enestående prestasjoner, skriver statsministeren videre etter at det foreløpige resultatet ble klart.

Lokale TV-stasjoner melder at Netanyahu fikk mellom 70 og 80 prosent av stemmene.

Uvær i Israel

49 prosent av de rundt 116.000 stemmeberettigede partimedlemmene benyttet seg av stemmeretten gjennom dagen, opplyste Likud selv da stemmegivningen ble avsluttet klokken 22 norsk tid.

Et kraftig uvær slo inn over Israel og nabolandet Libanon torsdag. Netanyahu fryktet derfor lav oppslutning rundt partiledervalget på forhånd og oppfordret medlemmene til å trosse været.

– Alt er innen rekkevidde, men bare hvis dere drar ut og stemmer. Lav oppslutning skader oss, skrev han på Twitter.

Saar kalte torsdag en «skjebnedag» for partiet og landet.

– Vi kan vinne i dag og legge ut på en ny vei som vil gjøre oss i stand til å danne en sterk og stabil regjering, sa Saar da han avla stemme nær Tel Aviv.

Utfordret

For første gang siden han ble partileder for over ti år siden, er Netanyahu blitt utfordret.

Saar håpet å skyve ut Netanyahu og argumenterte med at han er bedre egnet til å vinne valget for partiet, etter at Netanyahu to ganger i år mislyktes og ikke har vært i stand til å danne ny regjering.

Selv om han nå er siktet for korrupsjon, er Netanyahu fortsatt populær på grasrota i Likud, som bare har hatt fire ledere siden stiftelsen på 70-tallet. Det var derfor ventet at han ville vinne lett over Saar og på nytt være partiets fanebærer når Israel går til valg igjen i mars.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 00:08

