Erdogan gleder seg over amerikansk tilbaketrekking i Syria

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er positiv til USAs og Russlands tilnærming i Nord-Syria og antyder et angrep på Manbij innen kort tid.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener at både USA og Russland har en positiv tilnærming i Nord-Syria, mens han retter hard kritikk mot europeiske NATO-land. Foto: Presidential Press Service via AP / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 40 minutter siden

– Dette er en positiv tilnærming, sier Erdogan dagen etter at USAs forsvarsminister Mark Esper varslet at alle de om lag 1.000 amerikanske soldatene i Nord-Syria skal flyttes lenger sør i landet. Tilbaketrekkingen skjer som følge av en ordre fra president Donald Trump.

Erdogan sa også at han forventer at kurdiske styrker trekker seg ut av den syriske byen Manbij slik at den kan inntas av syrisk-arabiske opprørere.

Beskjeden kom mandag, seks dager etter at Tyrkia startet offensiven mot kurdiskkontrollerte områder i Nord-Syria. Til nå at tyrkiske styrker og allierte syriske opprørere tatt kontroll over de to syriske byene Tell Abyad og Ras al-Ain.

– Vil sikre arabernes retur

– Når Manbij er evakuert, vil vi ikke gå inn der som Tyrkia. Våre arabiske brødre, som er de rettmessige eierne, stammene, vil vende tilbake dit. Vår tilnærming er å sikre deres retur og sikkerhet der, sier Erdogan.

Han kalte også Russlands tilnærming for «positiv» og framholdt at russiske myndigheter inntil videre ikke vil gjøre noe for å hindre den tyrkiske offensiven mot Ayn al-Arab, som kurderne kaller Kobani og som i likhet med Manbij nå er kontrollert av den kurdiskdominerte SDF-militsen.

– Masse rykter

Både Manbij og Ayn al-Arab er etnisk blandede byer, men mens flertallet av innbyggerne i Manbij er arabere, er Ayn al-Arab dominert av kurdere.

– Det er masse rykter nå, men det ser ikke ut til å være noe problem i Kobani nå, med Russlands inntil videre positive tilnærming, sa Erdogan.

Han langer samtidig ut mot andre land i NATO og anklager dem for å ta parti for «terrorister», en referanse til den kurdiske YPG-militsen som Tyrkia vil jage bort fra Nord-Syria.

Erdogans uttalelser kommer dagen etter at det ble klart at kurderne i Nord-Syria har inngått en avtale med regimet i Damaskus om å forsvare områdene i Nord-Syria mot de tyrkiske regjeringsstyrkene og allierte syriske opprørere som deltar i offensiven i Nord-Syria. Det er foreløpig uklart nøyaktig hva avtalen går ut på.