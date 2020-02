Sanders favoritt før Nevada-valget

Demokratenes nominasjonsdebatt i Las Vegas handlet mye om Michael Bloomberg, men Bernie Sanders leder på samtlige meningsmålinger som er publisert denne uken.

MOTPOLER: Michael Bloomberg (til v.) og Bernie Sanders (til h.) pekes på som motpoler i den demokratiske nominasjonsvalgkampen, mens en sulten Elisabeth Warren (i midten) trekkes frem som en av vinnerne i debatten i Las Vegas natt til torsdag norsk tid. Foto: John Locher, AP / NTB scanpix

Det er ventet at Demokratenes nominasjonskamp i USA kommer til å spisse seg til med valg i Nevada på lørdag og South Carolina neste helg. Deretter følger den såkalte supertirsdagen 3. mars, der 14 delstater holder avstemninger på samme dag.

Etter et elendig resultat i Iowa er det knyttet spenning til Joe Bidens resultater i Nevada på lørdag. Den tidligere favoritten til å vinne nominasjonskampen var sammen med Elisabeth Warren blant dem som var mest frempå i Las Vegas-debatten. Men favoritten til å vinne i Nevada lørdag er likevel Bernie Sanders, skriver The New York Times.

Sanders mot Bloomberg

Mange moderate demokrater frykter nå at Sanders kommer til å skaffe seg en ledelse i løpet av de neste to ukene som gjør det umulig å ta ham igjen. Sanders leder i ti av ti meningsmålinger som er sluppet denne uken, skriver FiveThirtyEight.

Milliardæren Michael Bloomberg inntog kan splitte de moderate demokratene ytterligere. Bloomberg er en av dem som tviler på om Sanders er i stand til å vinne presidentvalget og sa at det å gjøre ham til kandidat, er som å gi Trump fire nye år.

Pete Buttigieg, som vant forrige måneds kaosvalg i Iowa med knapp margin, angrep både Sanders og Bloomberg under debatten og viste samtidig spagaten partiet står i.

– Vi skal ikke trenge å velge mellom en kandidat som vil brenne ned partiet, og en annen kandidat som vil kjøpe ut partiet, sa Buttigieg.

Bloomberg gikk gjennomgå

I debatten i Las Vegas natt til torsdag norsk tid fikk Bloomberg gjennomgå. Han har brukt svimlende 3,5 milliarder kroner på reklamer opp mot supertirsdagen, men har til nå unngått å møte velgere og de andre kandidatene i nominasjonskampen.

Elizabeth Warren var en av dem som benyttet sjansen til å tegne et lite flatterende bilde av den tidligere ordføreren i New York.

– Jeg vil snakke om hvem vi stiller mot: En milliardær som kaller kvinner «feite kvinnfolk» og «lesber med hestetryner». Og nei, jeg snakker ikke om Donald Trump. Jeg snakker om ordfører Bloomberg, sa Warren.

– Vi løper en stor risiko om vi erstatter én arrogant milliardær med en annen, erklærte hun.

Bloomberg fikk også minst taletid og brukte mye av tiden på å be andre være stille når han snakket.

20. februar 2020