Store demonstrasjoner etter at Netanyahu sparket Israels forsvarsminister etter kritikk mot rettsreform

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avskjediget forsvarsminister Yoav Gallant. Det har ført til demonstrasjoner og raseri.

Det brøt ut store demonstrasjoner blant annet i Tel Aviv etter at Israels forsvarsminister fikk sparken søndag.

NTB

SISTE: Israels president ber regjeringen umiddelbart stanse den omstridte rettsreformen.

Tusenvis av mennesker demonstrerte i Tel Aviv og blokkerte en hovedvei etter kunngjøringen søndag.

Flere demonstranter tok seg gjennom sperringer ved hjemmet til Netanyahu i Jerusalem. Politiet brukte vannkanoner mot dem, ifølge Reuters.

Opposisjonsleder Yair Lapid sa at Gallants oppsigelse er til skade for den nasjonale sikkerheten og avfeier advarsler fra alle tjenestemenn i forsvaret.

– Statsministeren i Israel er en trussel mot sikkerheten til staten Israel, skrev Lapid på Twitter.

Avi Dichter, en tidligere sjef for Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet, forventes å erstatte Gallant. Dichter hadde angivelig flørtet med å følge Gallant, men kunngjorde i stedet søndag at han støttet Netanyahu.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant fikk søndag sparken av statsminister Benjamin Netanyahu etter at Gallant lørdag ba om stans av en kontroversiell rettsreform.

Varsler dramatisk kunngjøring

Lederen for det mektige fagforbundet Histadrut, Arnon Bar-David, sier han er forbløffet over avgjørelsen til statsministeren, og varsler en dramatisk kunngjøring mandag.

Fagforbundet vil holde en pressekonferanse mandag der det er ventet at de vil varsle en generalstreik.

Ba statsministeren stoppe reformen

Forsvarsminister Yoav Gallant ba i en TV-sendt tale lørdag statsministeren om å midlertidig stoppe en kontroversiell rettsreform.

Den innebærer blant annet at parlamentet skal kunne overprøve avgjørelser fra Høyesterett, og at politikere skal ha større innflytelse over nominasjoner av dommere til samme domstol.

– Prosessen må stoppes, for sikkerheten til Israel og for våre sønner og døtre. Dette har jeg ikke tenkt å være med på, sa Gallant i talen.

Israels generalkonsul i New York, Asaf Zamir, trakk seg fra sin stilling søndag kveld etter at Gallant fikk sparken.

– Jeg kan ikke fortsette å representere regjeringen, skriver han på Twitter.

Dyp splittelse

USA sier de er dypt bekymret over hendelsene i Israel i helgen. En talsperson for Det hvite hus oppfordrer lederne i Israel til å finne et kompromiss så fort som mulig.

Det er dyp splittelse i Israel om rettsreformen, også innad i Likud-partiet som både Gallant og Netanyahu tilhører.

Store demonstrasjoner med titusenvis av deltakere har vært holdt hver lørdag i tre måneder.

Ifølge israelske medier deltok over 100.000 mennesker i en gigantisk demonstrasjon i Tel Aviv lørdag. De ble blant annet møtt av politi utstyrt med vannkanoner.

USA dypt bekymret

USA sier de er dypt bekymret over hendelsene i Israel i helgen.

USA oppfordrer lederne i Israel til å finne et kompromiss så raskt som mulig, sier en talsperson fra Det hvite hus søndag kveld.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga forsvarsminister Yoav Gallant sparken etter at sistnevnte ba om at en kontroversiell rettsreform blir midlertidig stoppet.

Tusenvis av personer demonstrerte i flere israelske byer søndag, og en hovedvei i Tel Aviv ble sperret. Flere demonstranter tok seg gjennom sperringer ved hjemmet til Netanyahu i Jerusalem, der de ble møtt av vannkanoner av politiet.