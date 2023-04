Paramilitære hevder å ha kontroll over Sudans presidentpalass

Den paramilitære gruppen RSF sier den har tatt kontroll over presidentpalasset og flyplassen i Sudans hovedstad Khartoum.

NTB

Lørdag formiddag ble det meldt om kraftig skyting utenfor den sudanske hovedstaden. De siste dagene har situasjonen vært spent mellom hæren og den mektige paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF), noe som har skapt frykt for konfrontasjon.

Landets etterretningstjeneste avviser at RSF kontrollerer presidentpalasset.

– Krigere fra RSF har angrepet flere militærleirer i Khartoum og ellers i Sudan. Kampene pågår, og hæren gjør sin plikt for å sikre landet, sier hærens talsmann, brigader Nabil Abdallah til nyhetsbyrået AFP.

Diplomater i dekning

RSF sier på sin side at de er utsatt for et brutalt angrep og ber om nasjonal, regional og internasjonal fordømmelse.

Flere diplomater har søkt dekning i tilfluktsrom. Både Russlands og USAs utsendinger sier de er bekymret for opptrappingen av volden.

– Situasjonen i Sudan er skjør, men det er fortsatt en mulighet for en fredelig overgang til en sivilledet regjering, sa USAs utenriksminister Antony Blinken da han ble spurt om opptøyene under et besøk i Hanoi i Vietnam lørdag.

Storbritannias ambassade har bedt alle statsborgere i landet om å holde seg innendørs mens de får oversikt over situasjonen.

De sivile politiske partiene ber både hæren og RSF stanse kamphandlingene. De ber også internasjonale og regionale aktører bidra umiddelbart til å stanse blodsutgytelsene.

Kamper ved flyplasser

Det er blant annet meldt om skyting nær forsvarsdepartementet og hærens overkommando. Røyk stiger opp fra Khartoums flyplass, der RSF hevder å ha tatt kontroll.

De sier også at de har kontroll flere andre steder i landet, blant annet over flyplassene i Merowe i nord og Obeid i sør.

Vitner forteller også om soldater i gatene i hovedstaden. I nabobyen Omdurman skal artilleri og stridsvogner være satt inn.

Ønsket nedtrapping

Konflikten mellom RSF og regjeringshæren kom til overflaten torsdag, da hæren sa at RSF den siste tiden har utført ulovlig forflytninger uten noen samordning.

Fredag og tidlig på lørdag sa lederne på begge sider til meklere at de var klare til å trappe ned situasjonen.

Spliden mellom partene gjorde at en avtale om å få på plass en sivil overgangsregjering i landet igjen ble utsatt tidligere i uken. Uenigheten dreier seg om den mektige paramilitære styrken RSF, som man ønsker å integrere inn i det sudanske forsvaret.

I 2019 ble diktatoren Omar al-Bashir veltet av militæret etter tre tiår som følge av et større folkelig opprør. Da ble det innført en sivil overgangsregjering med stor internasjonal støtte, men denne ble veltet av militæret i et kjøp allerede i oktober 2021.

Avtalen mellom militæret og de prodemokratiske gruppene, som inkluderer RSF, er nødvendig for å få tilbake en sivil regjering i Sudan.