Harde kamper og kuppanklager i Sudan – nordmenn bes holde seg innendørs

Harde kamper raste lørdag mellom den paramilitære gruppen RSF og den sudanske hæren, og flere skal være drept. Frykten øker for at det skal bryte ut full borgerkrig i landet.

Røyk stiger opp fra et nabolag i Sudans hovedstad Khartoum. Flere steder i landet meldes det om kamper mellomregjeringsstyrker og den paramilitære gruppen RSF.

Konflikten mellom RSF og regjeringshæren kom til overflaten torsdag, da hæren sa at RSF den siste tiden har utført ulovlig forflytninger uten noen samordning.

Hærens talsmann, brigader Nabil Abdullah, sier krigere fra RSF har angrepet flere militærleirer i Khartoum og ellers i Sudan. Photo: SUNA / AP / NTB

De siste dagene har situasjonen vært spent mellom hæren og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF), noe som har skapt frykt for konfrontasjon. Lørdag formiddag kom meldinger om kraftig skyting utenfor den sudanske hovedstaden.

– Krigere fra RSF har angrepet flere militærleirer i Khartoum og ellers i Sudan. Kampene pågår, og hæren gjør sin plikt for å sikre landet, sa hærens talsmann, brigader Nabil Abdallah, til nyhetsbyrået AFP kort tid etter.

Hæren sier flyvåpenet er satt inn i kampene og angriper flere av basene til RSF. Landets etterretningstjeneste avviser samtidig at RSF kontrollerer presidentpalasset og hovedstadens flyplass.

RSF sier på sin side at de er utsatt for et brutalt angrep og beskylder hæren for kuppforsøk.

UD: – Hold deg inne

Norsk UD beskriver situasjonen som uoversiktlig og fraråder alle reiser til Sudan.

– Vi undersøker om norske borgere er berørt utover de som allerede er registrert hos ambassaden, skriver pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet i en epost til TV 2.

– I denne fasen er vår hovedprioritet å ivareta våre ansatte og norske borgere. Ambassaden har iverksatt sikkerhetstiltak. Det innebærer blant annet at vi oppfordrer dem til å holde seg innendørs, legger hun til.

Nordmenn som er i Sudan og som ikke er berørt av situasjonen, oppfordres til å kontakte familie og venner som kan være bekymret.

Diplomater og hjelpearbeidere i dekning

Flere diplomater har søkt dekning i tilfluktsrom, og USA og Russland ber partene om å avslutte konflikten umiddelbart.

– Situasjonen i Sudan er skjør, men det er fortsatt en mulighet for en fredelig overgang til en sivilledet regjering, sa USAs utenriksminister Antony Blinken da han ble spurt om opptøyene under et besøk i Hanoi i Vietnam lørdag.

De sivile politiske partiene ber hæren og RSF stanse kamphandlingene. De ber også internasjonale og regionale aktører bidra umiddelbart til å stanse blodsutgytelsene.

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at alle deres ansatte i Sudan er i sikkerhet, og at de foreløpig ikke har diskutert å trekke folk ut av landet. Det samme gjelder for Flyktninghjelpen, som har satt arbeidet i Sudan på vent.

– Ikke uventet

Konflikten mellom RSF og regjeringshæren kom til overflaten torsdag, da hæren sa at RSF den siste tiden har utført ulovlig forflytninger uten noen samordning.

Spliden mellom partene gjorde at en avtale om å få på plass en sivil overgangsregjering i landet igjen ble utsatt tidligere i uken.

– Det er en dramatisk utvikling, men det var ikke helt uventet. Det er veldig skuffende, for det ødelegger for det som skulle komme på plass nå, sier professor Gunnar M. Sørbø ved Christian Michelsen-instituttet til NTB.

Han har i flere perioder over de siste 50 årene bodd, forsket og undervist i Sudan. Professoren kaller RSF en mektig maktspiller i det store afrikanske landet, med mye penger og mange etterlevere fra blant annet kampene i Darfur.

Stridstema

Han tror konflikten blusset opp da hæren og RSF ikke kom til enighet på et av de vanskeligste spørsmålene de har forhandlet om – nedleggelsen og innlemmelsen av RSF i de regulære styrkene i Sudan.

– Det er så mange økonomiske interesser som står på spill. RSF er en mektig økonomisk institusjon, sier professoren.

Sørbø sier at det er en typisk maktkamp mellom dem som har våpen. Hæren har historisk fått sterk støtte fra nabolandet Egypt, mens RSF har hatt kontakt med blant annet Emiratene, Eritrea og Russland.

– I befolkningen har lederen av RSF hatt en økende støtte fordi han har gått ut tydeligst ut og sagt at de må få til en sivil regjering. Han har vært en slags garantist for at det skulle skje, mens kupplederen fra 2021 har man følt er blitt tvunget til det av ytre press, tilføyer Sørbø.

Kamper ved flyplasser

Minst tre sivile sudanere er så langt drept i kampene, ifølge Sudans legeforening. RSF hevdet å ha tatt kontroll over presidentpalasset og flere flyplasser nord og sør i landet.

Hæren har svart med at de fortsatt har kontroll over alle sine baser og flyplasser og over presidentpalasset.

Det er også meldt om kraftige sammenstøt ved forsvarsdepartementet og hærens overkommando i Khartoum. I tillegg viser bilder fra stedet at det stiger store mengder svart røyk fra Khartoums flyplass.

Vitner forteller også om soldater i gatene i hovedstaden. I nabobyen Omdurman skal artilleri og stridsvogner være satt inn.

Kaos etter kupp

Sudan har gått gjennom en berg og dalbane de siste fire årene når det gjelder utviklingen av demokrati, fred og menneskerettigheter.

I 2019 ble diktatoren Omar al-Bashir veltet av militæret etter tre tiår som følge av et større folkelig opprør. Da ble det innført en sivil overgangsregjering med stor internasjonal støtte, men denne ble veltet av militæret i et kupp allerede i oktober 2021.

En avtale mellom militæret og de prodemokratiske gruppene, som inkluderer RSF, er nødvendig for å få tilbake en sivil regjering i Sudan.

– Hva som skjer nå, gjenstår å se. Det går ikke an å tolke helt klart om det er noen av de to partene som har overtaket her. Men taperne er folket som sto bak revolusjonen, sier Sørbø.