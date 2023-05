Voldsomme opptøyer etter fengslingen av Pakistans tidligere statsminister

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan er varetektsfengslet i åtte dager, noe som har ført til voldsomme opptøyer i landet.

Fengslingen av Pakistans tidligere statsminister Imran Khan har utløst voldsomme opptøyer i landet, som her i Peshawar.

70 år gamle Khan var statsminister fra 2018 til 2022 da han ble avsatt etter et mistillitsforslag. Siden er han blitt siktet for korrupsjon og brudd på Pakistans terrorlov, og tirsdag ble han pågrepet i Islamabad.

Khan anklaget nylig flere navngitte militærtopper for å planlegge et attentat på ham, noe forsvarsledelsen har avvist.

Imran Khan var statsminister i Pakistan fra 2018 til 2022, da han ble avsatt etter et mistillitsforslag.

Pågripelsen av den tidligere cricket-stjernen har ført til voldsomme opptøyer og sammenstøt mellom Khans tilhengere og landets sikkerhetsstyrker i flere byer. Minst seks mennesker er drept.

Onsdag stormet demonstranter en radiostasjon i Punjab-provinsen, der nærmere 1.000 mennesker er pågrepet og 157 politifolk er skadet det siste døgnet.

En rekke politibiler er påtent og offentlige bygninger er angrepet og plyndret.

Nærmere 1000 mennesker er pågrepet under opptøyer i Pakistan etter varetektsfengslingen av tidligere statsminister Imran Khan.

Angrep hærens hovedkvarter

I Lahore ble boligen til en general påtent, og Khan-tilhengere angrep også hærens hovedkvarter i Rawalpindi. Forsvarssjefen Asim Munir har også boligen sin inne på området som ble angrepet.

Også i hovedstaden Islamabad fortsetter uroen etter at en dommer onsdag varetektsfengslet Khan for åtte dager. Myndighetene har nå innført unntakstilstand i tre av Pakistans fire provinser, og tilgangen til internett er delvis stengt.

Tilhengere av Khan har varslet at de vil marsjere til Islamabad der Khan sitter i varetekt, og politiet er i høyeste beredskap.

Tidligere statsminister Imran Khan anklages for omfattende korrupsjon, men har mange tilhengere i Pakistan. Tirsdag ble han pågrepet og er nå varetektsfengslet i åtte dager, noe som har utløst voldsomme opptøyer, som her i Hyderabad.

Korrupsjonsanklager

Khan anklages blant annet for å ha tatt imot eiendommer verdt flere titall millioner kroner som angivelig takk for at han som statsminister ga fordeler til en entreprenør.

Khan avviser alle anklager og sier via sine forsvarere at han om nødvendig vil bringe saken inn for høyesterett.

Pakistansk Økokrim har tidligere etterforsket og pågrepet en rekke politiske ledere, blant dem tidligere statsministre og militære topper. Enkelte hevder imidlertid at etaten lar seg bruke av makthaverne, særlig innen hæren, til å slå ned på politiske motstandere.

Da Khan var statsminister ble den daværende opposisjonslederen Shahbaz Sharif pågrepet, anklaget for omfattende korrupsjon. Etter at Khan ble felt av mistillit, ble saken mot Sharif henlagt som følge av bevismangel. I dag er det han som er Pakistans statsminister.