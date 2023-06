Flere bygninger i brann etter eksplosjon i Paris – fire skadet

Flere bygninger står i brann etter en eksplosjon i Paris. Det er uklart hva som har forårsaket eksplosjonen, men det er meldt om sterk gasslukt i området.

Nødetater i gaten der det har eksplodert.

Ifølge avisen Le Parisien skal det være fire personer som er kritisk skadet, et tall som kan øke. Bygningen der eksplosjonen skjedde er en amerikansk musikkskole.

Kommunen har satt krisestab og Paris' ordfører Anne Hidalgo er på vei til stedet, ifølge BFMTV.

Slukningsarbeid pågår.

En hel bygningsfasade skal ha rast ut i veien.

Bydelsordfører Edouard Civel skriver på Twitter at det har vært en gasseksplosjon nær Place Alfonse Laveran i Val-de-Grace-distriktet, og at bygninger står i brann. Det er imidlertid ikke bekreftet fra annet hold at det dreier seg om gass.

Franske brannmenn på stedet.

På plattformen legger også en rekke mennesker ut bilder og videoer av eksplosjonen og brannen. Civel oppfordrer også folk til å holde seg unna området.