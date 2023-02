Antallet døde i jordskjelvet i Tyrkia og Syria har passert 5000

Flere enn 5.000 mennesker er så langt bekreftet omkommet i jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria, ifølge oppdaterte tall fra begge land.

En mann prøver å lytte etter rop fra mennesker som ligger under ruinene av en sammenrast bygning i byen Gaziantep i Tyrkia.

NTB-Reuters-AFP

I Tyrkia er 3.419 bekreftet døde, opplyser den tyrkiske visepresidenten Fuat Oktay tirsdag morgen.

I Syria er det så langt meldt om 1.602 døde. Både opprørskontrollerte og regimekontrollerte områder er rammet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene er langt høyere og anslår at om lag 20.000 personer kan ha mistet livet.

Flere tusen er skadd, og et ukjent antall mennesker fryktes å ligge under ruinene av sammenraste bygninger. Det ventes derfor at tallet på døde vil stige etter hvert som redningsmannskaper får søkt gjennom ruinene.