Irlands statsminister går av

Irlands statsminister Leo Varadkar gikk av torsdag, men fortsetter som leder av et forretningsministerium mens de tre største partiene drøfter en ny regjering.

Publisert Publisert Nå nettopp

GÅR AV: Fine Gaels leder Leo Varadkar går av som statsminister. Foto: Liam McBurney / PA via AP / NTB scanpix

NTB

Den irske nasjonalforsamlingen møttes for første gang siden valget for to uker siden som ga de tre største partiene tilnærmet lik oppslutning.

Hvert parti foreslo sin leder som ny statsminister, men siden ingen har flertall alene, ble det besluttet å møtes igjen 5. mars.

Sinn Féins leder Mary Lou McDonald fikk flest stemmer, men de 45 hun fikk, var langt fra det flertallet på 80 hun ville trenge for å danne regjering.

De to sentrumspartiene som har dominert irsk politikk i lange tider, Fianna Fáil og Fine Gael, har for første gang ikke flertall sammen. Fianna Fáil og Sinn Féin har 37 mandater hver, mens Fine Gael har 35.