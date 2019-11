Dempet markering for Berlinmurens fall

Statsminister Angela Merkel oppfordret Europa til å forsvare demokrati og frihet da Tyskland markerte at det er 30 år siden Berlinmurens fall.

For mindre enn 1 time siden

ROSER: Restene av muren i Bernauer Strasse i Berlin ble prydet med roser i flere farger lørdag. Foto: Markus Schreiber, NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

– Verdiene som Europa er grunnlagt på, de er alt annet enn åpenbare. Og de må alltid etterleves og forsvares på nytt, sa Merkel i en høytidelig seremoni i en kirke ved den tidligere «dødsstripen» som skilte Øst- og Vest-Tyskland.

Under grå skyer puttet president Frank-Walter Steinmeier og hans motparter fra Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia roser inn i sprekkene i en rest som står igjen av muren i Bernauer Strasse nord i Berlin.

Fjerningen av det forhatte byggverket ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa, og året etter kunne Tyskland gjenforenes.

SPLITTELSEN: Muren ble selve symbolet på splittelsen mellom øst og vest i Europa under den kalde krigen. Foto: AP/NTB scanpix

MUR: En symbolsk mur ble satt opp og revet ned på midtbanen før fotballkampen mellom Hertha BSC Berlin og RB Leipzig på stadion i. Foto: Sören Stache, NTB scanpix

Sprekker i EU

En rekke arrangementer har den siste uken markert at det er 30 år siden den historiske begivenheten som skulle bidra sterkt til å forme Europa.

Men årets feiring fremstår mer ettertenksom og lavmælt enn tidligere jubileer.

30 år etter Berlinmurens fall har mye av datidens eufori rundt liberaldemokratiet svunnet hen, og den vestlige alliansen er på flere måter splittet.

Sprekker har kommet til syne i EU, der tidligere østblokkland som Ungarn og Polen anklages av Brussel for å utfordre rettsstaten.

I dagens Tyskland er diskusjonene om gjenforeningen og konsekvensene av den heftigere enn før, påpeker Steinmeier.

FESTET ROSER: Parlamentspresident Wolfgang Schäuble og statsminister Angela Merkel var blant mange som festet roser i sprekker i restene av Berlinmuren lørdag. Foto: Markus Schreiber, NTB scanpix

Høyrepopulisme

– Også i Europa er det en mer intens og rasende strid, ikke bare om Europas framtid, men også om hvordan fortiden skal tolkes, sa den tyske presidenten da han hadde de sentraleuropeiske presidentene til lunsj.

HEDRET: Tysklands statsminister Angela Merkel hedret de som ble drept eller fengslet da de prøvde å flykte fra øst til vest. Foto: Michael Sohn, AP / NTB scanpix

På hjemmebane strever Steinmeier og Merkel med en ytre høyreside på fremmarsj. Høyrepopulister har gjennom et nasjonalistisk og innvandringsfiendtlig budskap fått et sterkt fotfeste i tidligere kommuniststater.

Den globale kampen for frihet er ikke over, slo Merkel fast lørdag.

– Berlinmuren lærer oss at ingen mur som holder folk ute og hindrer frihet, er så høy eller bred at den ikke kan bli brutt ned, sa hun.

FRIHET: Folk danner ordet «Frihet» på tysk for å feire 30-årsdagen for murens fall i Grossburschla i Øst-Tyskland lørdag. Foto: DPA

Krystallnatten

Merkel vokste selv opp i det kommunistiske Øst-Tyskland. Lørdag hyllet hun også de som ble drept eller fengslet da de prøvde å flykte fra øst til vest. Hun pekte på at 9. november representerer «historiens lykkelige og ulykkelige øyeblikk».

Merkel viste til krystallnatten på denne datoen i 1938, da forfølgelsen av jødene for alvor ble trappet opp, og trakk dette frem som en påminnelse om å stå opp mot rasisme og antisemittisme.

– Sto opp mot hat

Statsministeren viste også til at 9. november 1923 var en viktig dato for Hitlers tidlige forsøk på å ta makten.

– Det er en påminnelse om at vi må stå opp mot hat, rasisme og antisemittisme. Det minner oss om at menneskerettigheter ikke kan tas for gitt, la hun til.

Byggingen av Berlinmuren startet i august 1961 og delte Øst- og Vest-Berlin. 9. november 1989 overrasket østtyske myndigheter en hel verden ved plutselig å åpne grenseovergangene i Berlin etter massedemonstrasjoner som manglet sidestykke i Øst-Tyskland.