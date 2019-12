Savnede Eirin (43) sendte denne SMS-en julaften. Noen timer seinere forsvant hun.

Politiet mistenker at 43-åringen fra Bergen er kidnappet.

SISTE LIVSTEGN: Eirin Mikkelsens onkel fikk denne SMSen fra niesen julaften, noen timer før siste kjente vitneobservasjon av henne. Foto: Skjermdump

Lørdag ettermiddag kjører den svenske kystvaktbåten frem og tilbake i vannet ved kaien Skeppsbron i byen Landskrona. Det er tredje dagen på rad de søker i vannet etter savnede Eirin Mikkelsen.

Politiet jobber med store ressurser for å redgjøre for hva som skjedde i timene etter den siste kjente vitneobservasjonen av Mikkelsen ved 23-tiden julaften.

– Vi prioriterer denne saken høyt. Vi arbeider så intensivt vi kan, sier Katarina Rusin ved politiet i Malmø.

Spiste julemiddag

Mikkelsen befant seg i byen Landskrona i Sør-Sverige sammen med kjæresten sin, ifølge flere familiemedlemmer BT har snakket med.

Ved 18-tiden julaften skal Mikkelsen og kjæresten ha spist julemiddag på en lokal pub i Landskrona.

Etter julemiddagen skal paret ha besøkt en venn, før de skal ha gått ned mot havneområdet sent på kvelden, ifølge svenske Aftonbladet.

LANDSKRONA: Det bor i overkant av 30.000 personer i havnebyen i Sør-Sverige. Foto: Bård Bøe

Et vitne politiet har snakket med, har fortalt dem at Eirin Mikkelsen befant seg ved havnen ved 23-tiden julaften. Hun var da sammen med en mann, opplyste vitnet.

Det er den siste observasjonen politiet kjenner til av 43-åringen.

Om lag fire timer før den siste observasjonen, sendte hun en SMS til onkelen sin, Terje Mikkelsen i Bergen, forteller han til BT.

– Vi har hatt veldig god kontakt de siste årene, spesielt den siste tiden. Hun har fortalt at hun hadde det veldig fint, og det virket slik da hun var på besøk i fjor sommer, sier Mikkelsen.

SAVNET: Eirin Mikkelsen (43) fra Bergen er savnet i Sverige. Foto: Privat

Han forteller at niesen bor på Østlandet og jobber i Nordsjøen.

Han sier at han hadde kontakt med niesen sin noen dager før hun forsvant. Da snakket de om innkjøp julegaver til andre familiemedlemmer. Det siste livstegnet han har fra henne, er julaften klokken 19.08, sier han.

– Da ønsket hun meg god jul. Siden har jeg ikke hørt fra henne.

Meldt savnet 25. desember

Ifølge politiet var det en pårørende av 43-åringen som meldte henne savnet ved 12-tiden dagen etter julaften.

Politiet etterforsker ut fra en hypotese om at Mikkelsen er kidnappet.

– Det er omstendigheter rundt forsvinningen som gjør at vi ikke kan utelukke at det er snakk om noe kriminelt, sier Katarina Rusin i politiet.

Politiet har de siste dagene etterlyst tips fra publikum i saken.

– Vi har gjort flere avhør på bakgrunn av disse tipsene, men ingen sier de har sett kvinnen etter klokken 23 julaften, sier Rusin.

PRESSETALSPERSON: Katarina Rusin i politiet. Foto: Bård Bøe

Fredag opplyste politiet at de har tatt beslag av Mikkelsens telefon. Den ble funnet på en adresse som Mikkelsen har vært på.

– Vi har analyser av hennes telefon og ser gjennom materialet nå, sier Rusin til BT lørdag.

Politiet jobber også med å finnes overvåkningsbilder fra området hvor hun sist ble sett. Så langt skal de ikke ha funnet noe.

43-åringens onkel forteller at familien er svært bekymret for kvinnen.

– Jeg er veldig for henne bekymret for henne. Dette er en veldig vanskelig situasjon for alle som står henne nær. Vi tenker det verst tenkelige.

