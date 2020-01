Brexit – innspurt og maratonstart

Denne uken er Storbritannias siste som EU-medlem. Den formelle innspurten er snart over, men etterpå venter et forhandlingsmaraton om utenforskapet.

PÅ VEI UT: Statsminister Boris Johnson sa onsdag denne uken at Storbritannia hadde krysset brexit-mållinjen. Foto: Pool / Reuters / NTB Scanpix

Da Boris Johnsons brexitlov hadde passert både Underhuset og Overhuset, og kunne sendes til dronningen på onsdag, sa statsministeren at Storbritannia hadde krysset brexit-mållinjen.

– Nå kan vi gå videre sammen og legge årene med splid og bitterhet bak oss, sa statsministeren da det bare var formaliteter som gjensto.

Men det skal mer enn en avstemning og noen pennestrøk til for å forsone folk som har stått på hver sin side, i tiden før og etter folkeavstemningen i 2016. Økonom og spaltist Will Hutton er sterkt kritisk til skilsmissen og er en av dem som ikke har tenkt å gi opp. Han skriver i The Guardian at «brexit må møte motstand på alle plan».

Fakta Brexit-tidslinje Januar 2013: Statsminister David Cameron lover å holde folkeavstemning om forholdet til EU, dersom De konservative vinner det neste valget.

Mai 2015: Etter valgseieren er et lovforslag om folkeavstemning en del av trontalen.

18.–19. februar 2016: På et EU-toppmøte blir Cameron og de øvrige lederne enige om en reformpakke, og Storbritannia får fritak fra «en stadig tettere union». Dagen etter kunngjør han datoen for folkeavstemningen.

23. juni. I folkeavstemningen stemmer 51,9 prosent får å forlate EU. 48,1 prosent stemmer for fortsatt medlemskap.

13. juli går EU-tilhengeren Cameron av som statsminister og etterfølges av partifelle Theresa May.

29. mars 2017 utløser May artikkel 50 i EU-traktaten, som setter i gang en to år lang formell utmeldingsprosess.

13. november 2018 blir EUs og Storbritannias forhandlere enige om en utmeldingsavtale. Mays regjering slutter seg til avtalen dagen etter.

29. mars 2019 blir avtalen stemt ned i Underhuset for tredje gang. Utmeldingen utsettes til 12. april.

10. april blir brexit utsatt til 31. oktober.

16. mai kunngjør May at hun vil trekke seg. Etter en intern ledervalgkamp blir Boris Johnsons statsminister 24. juli.

17. oktober, bare timer før EUs toppmøte, blir Storbritannia og EU enige om en reviderte utmeldingsavtale.

19. oktober stemte Underhuset for å utsette brexitprosessen. Johnson måtte motvillig be EU om en ny utsettelse. Den nye brexitdatoen ble satt til 31. januar.

12. desember sikrer Johnson seg et klart flertall i Underhuset i et nyvalg.

23. januar 2020 gir dronning sitt formelle samtykke til brexitloven etter at den er vedtatt i Underhuset og Overhuset.

29. januar stemmer EU-parlamentet over avtalen etter at EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen signerte den fem dager tidligere.

31. januar. Klokken 23 i London – midnatt i Brussel – opphører Storbritannias medlemskap formelt etter 47 år i EU.

31. desember utløper overgangsperioden som er en del av utmeldingsavtalen.

EUs samtykke

Det er ingen tvil om at det var en milepæl å få EU-utmeldingen godkjent i Parlamentet. Det er derimot ikke åpenbart at det kan regnes som mållinjen, selv om en lang og strevsom etappe er over. For å si det med Johnsons favoritt Churchill, så var det nok heller snakk om «slutten på begynnelsen».

Til uken er det EUs tur til å legge inn en spurt. Fredag signerte EU-presidentene Charles Michel og Ursula von der Leyen skilsmissepapirene, og deretter går det slag i slag.

Onsdag stemmer EU-parlamentet over avtalen som ble inngått i oktober, noe som regnes som en ren formalitet. Dagen etter gir EU-landenes ambassadører sitt samtykke, og dermed vil den britiske utmeldingen være et faktum når fredagen er omme og klokken slår midnatt.

1972: Britenes statsminister Edward Heath signerer innmeldingen i Europeiske økonomiske fellesskap (EØF), som var forløperen til EU. Foto: AP / NTB scanpix

En ny fase

Det betyr på ingen måte at det hele er over når britene våkner lørdag morgen. Brexitnatten er bare starten på en ny fase. Først da, når de formelt er ute etter 47 år på innsiden, kan britene begynne å forhandle om det fremtidige forholdet til unionen.

Skilsmisseavtalen med de gjenværende 27 EU-landene inkluderer en overgangsperiode som varer ut året. I løpet av den tiden er håpet å få på plass en handelsavtale. Men det er en maratonprosess som vanligvis tar mange år. EU og Canada trengte syv år på å komme i mål.

PROTEST: En demonstrant utenfor Parlamentet i London onsdag denne uken. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

Etterlyser realisme

– Neste fase blir langt mer komplisert å forhandle om enn utmeldingsavtalen. Tidsfristen må føre til et visst mål av realisme når det gjelder hva som kan oppnås, sier Stefaan De Rynck. Han er rådgiver for EUs brexitforhandler Michel Barnier, som også skal lede de videre forhandlingene med britene.

– Da vi forhandlet med Theresa Mays regjering, mente vi en overgangsperiode på 21 måneder var knapp. Den britiske regjeringen har valgt å begrense tiden som er tilgjengelig. I praksis snakker vi om syv eller åtte måneder med faktiske forhandlinger, sier De Rynck.

Riktignok åpner utmeldingsavtalen for å forlenge overgangsperioden med inntil to år, men det er uaktuelt for Johnson. Han sørget for at brexitvedtaket i det britiske Parlamentet inneholde et punkt som gjør en utsettelse ulovlig.

UTE: Den britiske utmeldingen vil være et faktum når klokken slår midnatt natt til lørdag 1. februar. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB scanpix

Flere forhandlinger venter

Resultatet kan bli en mindre omfattende avtale med EU. Det kan heller ikke utelukkes at britene endrer loven og ber om mer tid likevel. Det har vært mange krumspring så langt i prosessen, så det er ingen gitt å si hva som vil skje i de kommende månedene.

En ting som likevel er sikkert, er at når britene skal stå på egne ben, må de også forhandle frem en rekke avtaler med andre land, både tidligere kolonier, naboer som Norge og supermakten på den andre siden av Atlanteren.

President Donald Trump ga nylig uttrykk for sin begeistring for Johnson – «en fabelaktig fyr» – og hans finansminister tror de blir enige om en avtale innen årsskiftet.

– Avtalen har høy prioritet hos president Trump, og vi forventer å bli enige med britene i løpet av året, noe vi tror vil være bra både for dem og for oss, sa Steven Mnuchin torsdag.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 15:59

