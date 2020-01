Hundrevis drept i drastisk opptrapping i Jemen

Den siste uken har det skjedd en kraftig opptrapping i krigen i Jemen. Hundrevis av mennesker er drept og såret, ifølge tjenestemenn og stammeledere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Houthi-tilhengere under en religiøs feiring i hovedstaden Sana i november. Den siste uken har hundrevis av stridende blitt drept i kamper mellom den jemenittiske houthimilitsen og den saudiledede koalisjonen, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjeringen. Foto: Foto: Hani Mohammed / AP / NTB scanpix

NTB

For en drøy uke siden trappet den USA-støttede saudiledede koalisjonen opp luftangrepene mot houthi-opprørernes stillinger nordøst for hovedstaden Sana. Houthiene svarte med granatangrep mot regjeringskontrollerte områder.

Opptrappingen kom etter en relativt rolig måned, som skapte et ørlite håp om at partene ville kunne forsones ved hjelp av indirekte fredssamtaler mellom houthiene og Saudi-Arabia i Oman.

Nå kan den plutselige opptrappingen langs de lenge fastfrosne frontlinjene i stedet komme til å forverre den fem år lange krigen.

Saudi-Arabia gikk inn i krigen i mars 2015 i et forsøk på å få den internasjonalt anerkjente regjeringen tilbake til makten etter at houthiene noen måneder før hadde tatt kontroll over store deler av landet, blant annet hovedstaden Sana.

Hardere enn på tre år

Kampene er nå konsentrert rundt tre områder: Nehm, som ligger en halvtimes kjøretur fra hovedstaden, Jawf, et fjellområde nord i landet, og Maarib, en vestlig provins der opprørerne nylig gjennomførte ett av sine blodigste angrep noensinne. Minst 100 regjeringssoldater skal ha blitt drept da raketter traff en moské inne i en militærleir mens mange var samlet til kveldsbønn.

Ifølge observatører er kampene den siste uken de hardeste på tre år.

Houthi-kilder oppgir at saudiledede styrker har gjennomført over 40 luftangrep mot opprørsstillinger, noe som har ført til at mange stridsvogner og pansrede kjøretøy er blitt ødelagt.

Houthiene vinner mest

Til tross for at begge parter har lidd store tap, har houthiene vunnet terreng, ifølge tjenestemenn. Opprørerne har blant annet tatt kontroll over en viktig forsyningslinje som knytter sammen Maarib og Jawf, og de rykker framover mot Maarib by, hovedstaden i provinsen med samme navn.

Tre sivile ble drept i artilleriangrep i området mandag.

Mandag blusset også kampene opp i den regjeringskontrollerte storbyen Taez, der en bombekastergranat avfyrt av houthi-militsen rammet et travelt marked. Tre sivile ble drept og ti andre ble såret.

Samtidig ble det meldt om harde sammenstøt i provinsen Bayda sentralt i landet. Der skal 13 stridende ha blitt drept.

Forverrer forhandlingsklima

Jemens statsminister Maeen Abdulmalik Saeed har varslet at regjeringsstyrker vil gå hardt til verks mot houthiene, som han anklager for å forsøke å forlenge krigen for å svekke presset mot Iran, som er en viktig støttespiller for militsen.

Jemen-eksperten Peter Salisbury fra tenketanken International Crisis Group mener at houthiene muligens vil bruke sin militære framgang til å sikre seg et bedre utgangspunkt før samtalene skal gjenopptas i Oman neste uke.

– Begge sider ser ut til å ønske en form for våpenhvile, men faren er at hvis houthiene føler at de er på vei framover, så vil de fortsette, noe som vil gjøre disse forhandlingene svært vanskelige, sier han.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 05:42

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt