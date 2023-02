Over 100 ungdommer involvert i bussulykke i Sverige

Tre busser med 100–150 skoleelever krasjet torsdag i Dalarna i Sverige. En person er alvorlig skadet, melder SVT.

En kjedekollisjon mellom tre busser som alle fraktet videregående elever på skiferie, førte til full stans på riksvei 70 i Dalarna. Den ene bussjåføren skal ha blitt alvorlig skadet.

NTB-TT

De tre bussene transporterte elever fra en videregående skole i Stockholm-området som var på vei til skiferie.

En bussjåfør ble sittende fastklemt og skal ha pådratt seg alvorlige skader.

Flere elever som fikk lettere skader, ble kjørt til to ulike sykehus samt en legevakt. . Ifølge politiet dreier det seg stort sett om sårskader.

Redningsmannskap og politi på plass på ulykkesstedet ved Hedemora.

Ulykken skjedde torsdag formiddag i Hedemora da en buss kjørte inn i en annen, noe som skapte en dominoeffekt slik at også den tredje bussen ble involvert. Veibanen på stedet beskrives som en «skøytebane» av bussjåførene, ifølge arbeidsgiveren deres.

Ulykken førte til full stans i begge retninger på riksvei 70.

Omtrent samtidig ble det meldt at to busser hadde kollidert i nabokommunen Avesta lenger sør på den samme riksveien, men her er det ikke meldt om personskader.