USA gransker flygende objekter

Et team med medlemmer fra flere amerikanske etater skal granske de uidentifiserte objektene som er skutt ned over USA og Canada.

Det hvite hus' pressesekretær Karine Jean-Pierre (til venstre) og John Kirby, talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd, under en pressekonferanse mandag.

NTB

John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, informerte om saken på en pressekonferanse mandag sammen med Det hvite hus' pressesekretær Karine Jean-Pierre.

Fortsatt er amerikanske myndigheter usikre på om objektene ble brukt til overvåking. Men dette kan ikke utelukkes.

Peker på Kina

At det er oppdaget flere slike objekter den siste tiden, kan ifølge Kirby delvis skyldes at USA har trappet opp overvåkingen av sitt luftrom. Endrede radar-innstillinger skal ha gjort det lettere å oppdage gjenstander i stor høyde og med lav hastighet.

Kirby sa også at USA mener Kina har et militært program for etterretningsballonger som opererer i stor høyde.

Så langt har ikke Kina klart å hente inn mye ny etterretning med dette programmet, ifølge Kirby. Men hvis teknologien forbedres, kan ballongene potensielt bli mer effektive.

For vel en uke siden ble en stor kinesisk ballong skutt ned utenfor kysten av South Carolina. USA hevder at dette var en spionballong, mens kinesiske myndigheter hevder at det var en værballong på avveie.

På dypt vann

Kirby slår fast at gjenstandene som er skutt ned, ikke var bemannet. Hvordan de ble drevet fram og kunne manøvrere, var ikke åpenbart synlig.

Et av objektene ble skutt ned over Huronsjøen i Michigan. Det ligger etter alt å dømme på dypt vann, ifølge Kirby. Canadiske myndigheter opplyste tidligere mandag at dårlig vær hindret leting og innhenting av vrakdeler etter en annen nedskytning over Yukon.

Forestillingen om at jorda innimellom besøkes av UFO-er fra fremmede planeter, er utbredt i USA – selv om det ikke finnes beviser for noe slikt. Karine Jean-Pierre sa på mandagens pressekonferanse at det ikke er noe som tyder på utenomjordisk aktivitet knyttet til objektene som er blitt skutt ned.