NYPD: Ingen tegn til at påkjørsler i Brooklyn var terrorhandling

Minst åtte personer er påkjørt av en varebil i New York, tilstanden til to er kritisk. Det er ingen tegn til at dette er en terrorhandling, sier politiet.

En varebil kjørte mandag opp på et fortau i Brooklyn og traff flere personer. Bakgrunnen for hendelsen er ennå ukjent.

NTB

Føreren av bilen er pågrepet.

Hendelsen skjedde i området Bay Ridge. Varebilen kjørte opp på fortauet og traff fotgjengere på to åsteder, opplyser New Yorks brannvesen.

Politiet forsøkte å stanse bilen, men den skal da ha kjørt på to politibiler og fortsatt ferden. CBS New York melder at tilstanden til to av de skadde er kritisk. Den er alvorlig for to andre, og fire personer får behandling for lettere skader.

Bilen ble stoppet av politiet ved inngangen til en tunnel som fører fra Brooklyn til Manhattan. Den tilhører utleieselskapet U-haul, som leier ut biler og tilhengere til flytting. Bilder fra stedet viser varebilen sammen med en politibil på et fortau ved et fotgjengerfelt, helt omringet av biler fra politi og nødetater.

CBS melder at medlemmer av politiets bombegruppe undersøkte bilen som en forholdsregel.

Nærmere detaljer om hendelsen er i øyeblikket ikke kjent.