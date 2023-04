Ordføreren i New York ber Trump-tilhengere om å oppføre seg

New York City-ordfører Eric Adams advarer tilhengere av tidligere president Donald Trump om å oppføre seg i forkant av Trumps rettsmøte på Manhattan tirsdag.

Trump-tilhengere begynte å samle seg utenfor Trump Tower i New York mandag ettermiddag.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Oppfør deg ordentlig mens du er i New York, sier Adams i en henvendelse til Trumps tilhengere mandag.

Tirsdag ettermiddag skal den tidligere presidenten møte i en domstol i New York for å få presentert tiltalen som en storjury har tatt ut mot ham.

Trump har selv kalt etterforskningen, som gjelder utbetalingen av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016, en heksejakt.

En Trump-tilhenger vinker idet ekspresidentens privatfly tar av fra flyplassen i West Palm Beach i Florida. Tirsdag på Trump møte i retten i New York tiltalt for utbetaling av såkalte hysjpenger til en pornostjerne.

– New York er ingen lekeplass

Adams advarer Trump-tilhengere mot å ty til vold i protest mot tiltalen, og han understreker at New York ikke er en «lekeplass for malplassert sinne».

– Selv om vi ikke har noen spesifikke trusler, har folk som kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene, som er kjent for å spre feilinformasjon og hatytringer, sagt at hun kommer til New York, sier Adams.

Flere veier vil bli stengt i New York City tirsdag i påvente av mulig uro. Ordføreren understreker at politiet ikke vil nøle med å pågripe og ta ut siktelse mot alle som bryter loven i protest mot Trumps kommende rettssak.

Marjorie Taylor Greene har lenge vært en av Trumps største støttespillere i Kongressen. Tirsdag planlegger hun å demonstrere i New York mot tiltalen som er tatt ut mot ekspresidenten.

Får støtte fra kongresskvinne

Taylor Greene, som er en av Trumps mest ivrige tilhengere i Kongressen, skrev på Twitter søndag at hun planlegger en demonstrasjon i en park nær domstolen der rettsmøtet til Trump skal pågå.

Hun hevder demonstrasjonen er en lovlig protest og sier hun ikke oppfordrer til vold.

– New Yorks ordfører har vrangforestillinger og prøver å skremme og true meg til å ikke bruke min rett til å protestere, skriver Taylor Greene på Twitter mandag kveld.

Trump dro fra West Palm Beach i Florida med privatflyet sitt mandag og landet i New York i 21.30 tiden norsk tid. Han er den første tidligere amerikanske presidenten som er tiltalt i en straffesak.