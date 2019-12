Demokratene mener det er overveldende bevis for at Trump har misbrukt sin makt

President Donald Trump satte sine egne politiske interesser over nasjonens, konkluderer etterretningskomiteen i Representantenes hus etter riksrettshøringene.

President Donald Trump bedrev maktmisbruk da han forsøkte å få ukrainsk myndigheter til å etterforske Joe Biden, konkluderes det i rapporten etter riksrettshøringene i etterretningskomiteen i Representantenes hus. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Komiteen la tirsdag fram en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk.

Rapporten konkluderer med at det foreligger overveldende bevis for at Trump misbrukte embetet sitt i Ukraina-saken.

– Riksrettsgranskningen har funnet at president Trump personlig og gjennom agenter innenfor og utenfor amerikanske myndigheter, krevde innblanding av en utenlandsk regjering, Ukraina, for å gagne sitt gjenvalg, står det å lese i rapporten.

Der konkluderes det også med at Trump forsøkte å hindre Kongressen i å gjennomføre granskningen.

– Null bevis

Det hvite hus var tirsdag raskt ute med å kommentere rapporten.

– Idet den ensidige farseprosessen avsluttes, har komitéleder Adam Schiff og demokratene mislyktes fullstendig med å finne noen som helst bevis for at president Trump har gjort noe galt, sier Trumps talskvinne Stephanie Grisham i en uttalelse.

Trump selv er for tiden i London der han deltar på NATO-toppmøtet.

Demokratene mener imidlertid at det er massevis av bevis for at Trump har misbrukt sitt embete som president.

– Presidenten satte sine personlige, politiske interesser foran USAs nasjonale interesser, han forsøkte å undergrave integriteten til USAs presidentvalgprosess, og han satte USAs nasjonale sikkerhet i fare, heter det i rapporten.

Militærhjelp frosset

Demokratene i etterretningskomiteen har under høringene forsøkt å avdekke fakta som viser at Trump hadde sine egne interesser i tankene da han i sommer oppfordret Ukrainas president til å etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter.

I forkant hadde Trump-administrasjonen holdt tilbake militær bistand til Ukraina, noe Demokratene mener ble gjort for å presse Ukraina til å komme med en kunngjøring om at Biden skulle etterforskes i forbindelse med at sønnen hans hadde vært styremedlem i et korrupsjonsanklaget ukrainsk gasselskap.

Joe Biden var på den tiden USAs visepresident. Nå kjemper han om å bli Demokratenes presidentkandidat, noe som kan gjøre ham til Trumps hovedutfordrer i valget neste år.

Justiskomiteen overtar

Det er justiskomiteen i Representantenes hus som nå overtar granskningen av Trump. Prosessen starter onsdag. Justiskomiteen har i oppgave å vurdere det juridiske grunnlaget for en eventuell riksrettssak mot Trump.

Hvis Representantenes hus beslutter at Trump skal stilles for riksrett, vil selve riksrettssaken foregå i Senatet. Der har Republikanerne flertall, og det er foreløpig lite som tyder på at det vil være flertall for å dømme Trump.