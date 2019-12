Tyske sosialdemokrater gir regjeringen en siste sjanse

SPD går til venstre, men utsetter den svært omstridte beslutningen om å forlate regjeringen eller ikke. Først må det forhandles med CDU. Den nye formannsduoen erklærer seg skeptiske til regjeringens fremtid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NY LEDERDUO: Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken er den nye lederduoen i det tyske sosialdemokratiske partiet SPD. Begge regnes å være mer venstreorienterte enn den tidligere ledelsen. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

Det tyske sosialdemokratiet vil ut av den negative trenden på meningsmålingene med en ny start med to nye formenn og en ny politisk kurs. Likevel er det fortsatt uenighet om hvorvidt man bør forlate regjeringen de nye lederne ble valgt på å kritisere.

Fakta SPD Saskia Esken (58) og Norbert Walter-Borjans (67) er den nye lederduoen i det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD).

De to har hittil vært relativt ukjente i tysk politikk, men regnes som venstreorienterte sammenliknet med rivalene de slo ut. Ønsket om fornyelse er sterkt, spesielt på venstresiden i partiet, og SPD har lenge slitt tungt på gallupen. I de siste målingene ligger sosialdemokratene bak så vel CDU som Grüne og AfD med en oppslutning på bare 13–14 prosent. Kilde: NTB

Den 58-årige Saskia Esken og den 67-årige Norbert Walter-Borjans ble på partiets landsmøte forrige fredag offisielt og med pene stemmetall innsatt som formenn og fikk samtidig støtte til å forhandle om klima, investeringer og minstelønn med regjeringspartneren CDU. Det vil avgjøre om regjeringen overlever. En rask uttreden ble nedstemt.

Walter-Borjans sa at SPD må være «et venstreorientert folkeparti».

Sverige som forbilde

Tyskland kan ikke lenger være et lavlønnsland, sa Saskia Esken. Arbeidsmarkedet må omformes med Sverige som forbilde. Det skal investeres massivt i infrastruktur og skoler, sa Norbert Walter-Borjans og la opp til et mulig oppgjør med det balanserte statsbudsjettet som partiets finansminister Olaf Scholz er så stolt av. Hvis det «står i veien for en bedre fremtid for våre barn, så er det galt. Da må det bort», sa han. Det samme gjelder regelen for statsunderskudd som er skrevet inn i grunnloven, sa han. Det er et av flere dype stridsspørsmål i SPD.

Walter-Borjans etterlyste også en sosial offensiv i EU med «rettferdige sosiale standarder». Europeiske sosiale standarder er ett av flere punkter som går imot blant annet de danske sosialdemokratene.

Hvis det er venstreorientert å vende tilbake til SPD slik det var på 1970-tallet under formann Willy Brandt, så får vi ta «en ordentlig venstredreining» sammen, sa Walter-Borjans, og understreket samtidig at det bare er snakk om «skikkelig sosialdemokrati».

Krangel uten stopp

Norbert Walter-Borjans er den mest erfarne i den nye lederduoen. Man bør likevel ikke legge for mye i dette. Det var nemlig Saskia Esken som ønsket å bli formann og ringte til den tidligere finansministeren i delstaten Nordrhein-Westfalen og spurte om han ville stille opp med henne. Hun er hardere i tonen, mindre velvillig, latterliggjort, men tilsynelatende upåvirket av det. Hun har også en tendens til å repetere de samme morsomhetene igjen og igjen.

Sosialdemokratene har underminert sine siste formenn og har kranglet uten stopp om regjeringssamarbeidet med det konservative CDU/CSU, som nå har vart siden 2013. Denne debatten fortsatte for fullt også under landsmøtet. Regjeringskritikerne sto fast på at den nye kursen ikke ville kunne vinne frem i regjeringen og klaget over at de to nye formennene har vært så raske med å tone ned kravene sine overfor CDU. Regjeringstilhengerne pekte derimot på at det kun er i regjering man virkelig kan omsette planer og visjoner til politikk. Olaf Scholz roste regjeringsarbeidets første to år som «en stor prestasjon» og snakket videre om tilliten til partiet. En utmelding vil bringe de nye lederne i konflikt med hele ministersjiktet.

«En realistisk sjanse»

Saskia Esken sa at regjeringen skal ha «en realistisk sjanse. Ikke mer, ikke mindre», men erklærte seg skeptisk overfor dens fremtid.

Den mektige formannen i den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonen, Kevin Kühnert, har vært avgjørende for at den nye lederduoen ble valgt. Han sendte et signal som kunne leses både som en advarsel til dem, men også som en beroligelse av regjeringskritikerne som frykter at formennene skal bli for myke.

– Jeg stoler på at begge to er fullstendig klar over hvilket budskap de ble valgt på.