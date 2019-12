Fem omkom i flyulykke i USA

Fem personer omkom da et småfly styrtet i nærheten av Lafayette i den amerikanske delstaten Louisiana lørdag. En person overlevde, ifølge TV-kanalen KATC.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB-AP

Vitner forteller at flyet styrtet på en parkeringsplass ved et postkontor før det skjente videre ut i en åker, to kilometer fra flyplassen.

På parkeringsplassen traff Piper Cheyenne-flyet en bil som gikk opp i flammer, og flere strømledninger ble kuttet, noe som førte til at hele området mistet strømmen.

Det lokale brannvesenet bekrefter at fem personer mistet livet. En av passasjerene overlevde, og tre personer på bakken ble skadd, blant dem to ansatte på postkontoret.

Publisert: Publisert 28. desember 2019 21:32

Mest lest akkurat nå