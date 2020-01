Europeisk klage kan bety slutten for atomav­talen med Iran

Storbritannia, Frankrike og Tyskland klager inn Iran for brudd på atomavtalen. Det kan føre til at sanksjoner mot landet blir gjeninnført.

Frankrike, Tyskland og England klager inn Iran for brudd på atomavtalen. Dette bildet som det iranske atomenergibyrået har publisert, viser ansatte og utstyr ved tungtvannsreaktoren på atomanlegget Arak. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Klagen ble kunngjort tirsdag, i en felles uttalelse fra de tre landene. De føyer imidlertid til at de støtter opp om avtalen, og ikke slutter seg til USAs strategi med «maksimalt press» mot Iran.

I uttalelsen sier de at de har blitt stående «uten noe annet valg, sett i lys av Irans handlinger, enn å melde inn våre bekymringer om at Iran ikke overholder sine forpliktelser».

– Vårt mål er klart: vi ønsker å bevare avtalen, og komme til en diplomatisk løsning innenfor den. Vi vil løse dette sammen med alle partnerne i avtalen. Vi ber Iran om å delta konstruktivt i forhandlingsprosessen som begynner nå, sier Tysklands statsminister Heiko Maas i en uttalelse.

Tvisteløsningsmekanisme utløst

De europeiske partnerlandene i atomavtalen, formelt kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), har siden forrige måned luftet muligheten for å aktivere tvisteløsningsmekanismen som ligger i avtalen. Det er dette landene nå har gjort, og konsekvensen kan blant annet bli at FN-sanksjoner blir gjeninnført.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier han håper partene nå vil forhandle åpent og ærlig.

– Tvisteløsningsmekanismen krever intensiv innsats i god tro fra alle. Som koordinator forventer jeg at alle JCPOA-deltakere går inn i denne prosessen med et slikt sinnelag, sier han.

– Sett i lys av den pågående, farlige eskaleringen i Midtøsten, er det å bevare avtalen viktigere enn noen gang før, legger han til.

Om partene ikke klarer å løse saken gjennom de kommende forhandlingene, går tvisten videre til en rådgivende nemnd, før den eventuelt går videre til FNs sikkerhetsråd.

Diplomatisk seier

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den ble ansett som en stor diplomatisk seier, og trådte i kraft i 2016.

USAs president Donald Trump kunngjorde i 2018 at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

Iranerne har svart ved å trinnvis gå stadig lenger vekk fra avtalen og stadig nærmere en anrikingsgrad av uran som er høy nok til å lage atomvåpen.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 12:43 Oppdatert: 14. januar 2020 13:19

