Wagner-soldatene fikk ordre om å snu på vei til Moskva

Wagner-gruppens leiesoldater fikk ordre om å stanse fremrykningen mot Moskva for å unngå blodbad. Om det betyr slutten på det væpnede opprøret, gjenstår å se.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin er en forræder som har forledet leiesoldatene under sin kommando, sier president Vladimir Putin.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin opplyste i 20.30-tiden at soldatene hans sto bare 20 mil fra Russlands hovedstad da han ga ordren.

De vender nå tilbake til sine baser for å unngå at russisk blod blir spilt, ifølge Prigozjin. Han sier ingenting om hvorvidt Kreml har besvart hans krav om å sparke forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Kort tid tidligere sa Vladimir Putins nære allierte, Belarus' president Aleksandr Lukasjenko, at han hadde fremforhandlet en avtale med Prigozjin. Avtalen innebærer tilsynelatende at Wagner-krigerne får sikkerhetsgarantier mot at de stanser fremrykningen. Kreml har foreløpig ikke kommentert utviklingen.

Dramatisk situasjon

Wagner-opprøret brøt ut natt til lørdag da leiesoldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina, tok kontroll over millionbyen Rostov-na-Donu og flere militære anlegg drøyt 1.000 kilometer sør for Moskva.

I løpet av dagen beveget en kolonne Wagner-krigere seg raskt nordover. Putin sto overfor den mest alvorlige trusselen mot sitt regime siden han kom til makten for 23 år siden.

– Dette er et væpnet opprør, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som tidligere lørdag kveld beskrev situasjonen som dramatisk.

Russlands president har gitt landets regjeringsstyrker vide fullmakter til å stanse opprøret fra leiesoldatgruppen.

«Antiterrorregime» i Moskva

Mens Wagner-soldatene rykket stadig nærmere Moskva, stålsatte hovedstaden seg. Veisperringer med pansrede kjøretøy og soldater ble satt opp i den sørlige utkanten av Moskva. Den røde plass ble stengt, og byens ordfører ba folk om å unngå å bevege seg rundt i byen.

Putins talsmann understreket at presidenten fortsatt var på jobb i Kreml og avviste spekulasjoner om at han skal ha forlatt Moskva. Samtidig sa ordføreren at de fleste av innbyggerne må ta fri fra jobben mandag.

– Situasjonen er vanskelig, og det er erklært et antiterrorregime i den russiske hovedstaden, sa ordfører Sergej Sobjanin.

Anklages for skudd mot sivile

Rostov ligger 1100 kilometer fra Moskva, og bilder fra byen viste Wagner-soldater i gatene. Siden skal de ha tatt kontroll over militæranlegg i Voronezj halvveis til Moskva. I løpet av ettermiddagen hadde de nådd fylket Lipetsk 40 mil sør for hovedstaden, ifølge guvernøren.

Det er ikke rapportert om at Wagner-gruppen møtte noen betydelig motstand på sin ferd langs hovedveien nordover.

Russiske regjeringsstyrker skal imidlertid ha skutt mot leiesoldatene fra kamphelikoptre ved Voronezj, rundt 50 mil sør for Moskva, melder Reuters.

Prigozjin anklaget dessuten den russiske hæren for å skyte mot sivile mål fra luften i et forsøk på å hindre fremrykkingen, men det er ikke kommet meldinger om at noen er drept eller såret.

Leiesoldater fra Wagner-gruppen var lørdag å se i gatene i byen Rostov-na-Donu.

Hevder de er 5000

Det er ikke kjent hvor mange soldater det var i Wagner-kolonnen som var på vei mot Moskva. En ikke navngitt Reuters-kilde tett på den prorussiske ledelsen i Donetsk i Ukraina hevder det dreier seg om 5000, og at like mange sto i Rostov.

Russiske medier viste tidligere lørdag bilder av små grupper med politifolk som bemannet maskingeværstillinger i den sørlige utkanten av Moska.

Vil styrte ledelsen

President Vladimir Putin gjorde det i en TV-tale lørdag morgen klart at han ikke vil tillate borgerkrig i Russland og at landets regjeringsstyrker hadde fått vide fullmakter til å slå ned opprøret.

Putin kalte videre Prigozjin en forræder som har ført leiesoldatene under sin kommando bak lyset. Han oppfordret Wagner-soldatene til å overgi seg og det russiske folk til å stå sammen mot trusselen.

– Jeg krever at det blir en slutt på disse kriminelle handlingene, sa Putin.

– Jeg vil gjøre alt for å beskytte Russland og landets grunnlov, la han til.

Wagner-soldater, iført sine karakteristiske sølvgrå armbånd, patruljerte lørdag i gatene i Rostov-na-Donu.

Patrioter

Noen timer senere slo Prigozjin tilbake og sa at han slett ikke er noen forræder.

– Vi er russiske patrioter, sa Prigozjin.

Wagner-sjefen langet ut mot ledelsen i Kreml og sier at landet ikke lenger vil leve med «korrupsjon, løgner og byråkrati». Han avviste også tvert Putins krav om at han selv og leiesoldatene skal overgi seg.

– Ingen kommer til å overgi seg på ordre fra Putin, sa han.

Viktig for Ukraina-krigen

Ikke et eneste skudd ble løsnet da Wagner-gruppen tok kontroll over alle militære anlegg i Rostov-na-Donu, inkludert de russiske regjeringsstyrkenes hovedkvarter og flyplassen, ifølge Prigozjin.

Innbyggerne i Rostov beveget seg lørdag rolig rundt i byen og filmet med mobiltelefonene sine mens Wagner-krigere i pansrede kjøretøy og stridsvogner inntok sine stillinger, rapporterer Reuters.

– Blir det borgerkrig? spurte en kvinne leiesoldatene som har tatt over byen, som er et logistikksenter for hele den russiske invasjonsstyrken i Ukraina.

– Nei, alt kommer til å gå bra, svarte en av krigerne.

Etter at Prigozjin hadde gitt ordre om tilbaketrekning lørdag kveld, samlet lokale innbyggere seg utenfor det militære hovedkvarteret som leiesoldatene har inntatt. «Wagner! Wagner!» jublet de.

Sent samme kveld meldte internasjonale nyhetsbyråer at leiesoldatene var i gang med å trekke seg ut av Rostov.

Russiske spesialstyrker rykket lørdag inn i hovedkvarteret til Wagner-gruppen i St. Petersburg.

Trusler

Natt til lørdag la Prigozjin ut flere lydmeldinger der han sverget på at Wagner-gruppens 25.000 leiesoldater ville styrte den russiske militærledelsen.

Videre truet han med at de vil «knuse alle» som forsøker å stanse dem, og at de er villige til å ofre livet i kamp mot de russiske regjeringsstyrkene.

– Vi dør for det russiske folk, sa han.

Prigozjin hevdet også at Wagner-soldatene hadde skutt ned et russisk militærhelikopter. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Kraftige anklager

Fredag kom Prigozjin med voldsomme utfall mot ledelsen i Moskva og anklaget dem blant annet for å ha beordret angrep mot hans menn. Det er ikke bekreftet at slike angrep har funnet sted.

Prigozjin varslet også at hans soldater ville «marsjere for rettferdighet», men understreket at de ikke planla noe statskupp.

Det russiske forsvarsdepartementets svar var at Prigozjins anklager «ikke er i samsvar med virkeligheten og kalte det «en provokasjon».

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB åpnet sak mot Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør. De oppfordret Wagner-soldater til å pågripe ham, ifølge en uttalelse som ble gjengitt av russiske nyhetsbyråer før retretten ble kunngjort lørdag kveld.

Klokken ti på ti lørdag kveld ble det kjent at saken mot Prigozjin droppes, og at han skal flytte til Belarus. I en uttalelse fra Kreml heter det at det er viktigere å «unngå blodbad enn å straffe folk».