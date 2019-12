Ingen tegn til at riksrettssaken sendes til Senatet før jul

Nancy Pelosi har overraskende utsatt å sende riksrettstiltalen videre til Senatet fordi Demokratene ikke ser noen tegn til at prosessen blir «rettferdig».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Speaker Nancy Pelosi dagen etter at Representantenes hus vedtok å tiltale Donald Trump for blant annet maktmisbruk. Foto: Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

NTB

Pelosi er speaker i Representantenes hus, der demokratene denne uken vedtok at Trump skal stilles for riksrett. Nå skal saken sendes videre til det republikanskkontrollerte Senatet, som har ansvaret for å gjennomføre riksrettssaken.

Foreløpig er det imidlertid uklart når dette vil skje.

– Vi ønsker en rettferdig prosess, men vi vil se hva de har og er klare for hva det nå enn er. Så langt har vi ikke sett noe som fremstår som rettferdig for oss, sa Pelosi onsdag kveld, bare timer etter at de to tiltalepunktene mot Trump ble vedtatt.

Det er foreløpig ingen tegn til at demokratene og republikanerne nærmer seg enighet om hvordan saken skal føres.

Krever flere vitner

Demokratene insisterer på flere vitner, avhør og dokumenter enn hva flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, synes å ville åpne for.

McConnell møtte torsdag demokraten Chuck Schumer, som er Senatets mindretallsleder, for å diskutere organiseringen av riksrettssaken, men uten at de ble enige. De to mennene har et anstrengt forhold til hverandre, og McConnell har et taktisk overtak hvis han greier å holde det republikanske flertallet i Senatet samlet.

– Senator Schumer gjorde det klart for senator McConnell at vitnene og dokumentene er nødvendige for å sikre en rettferdig rettssak i Senatet, sa Schumers talsmann Justin Goodman etter møtet.

Han la til at Schumer har bedt McConnell vurdere forslagene i løpet av juleferien.

Demokratenes krav til saksbehandlingen tyder på at de vil forsøke å få innrømmelser fra republikanerne, som på forhånd har signalisert at de vil frikjenne Trump og få saken ut av verden så fort som mulig.

Opinion i endring

Kravene kan fort føre til en fastlåst forhandlingssituasjon mellom de to kamrene i Kongressen, den ene kontrollert av demokratene, den andre av republikanerne. Det er Pelosi som har ansvar for å utnevne et team med folkevalgte som skal fungere som aktorat under riksrettssaken i Senatet.

Trump er tiltalt for både maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens etterforskning i forbindelse med granskningen av hvorvidt han forsøkte å presse Ukraina til å etterforske sin politiske rival Joe Biden og Bidens sønn Hunter ved å holde tilbake militær bistand.

Trump er den tredje presidenten i amerikansk historie som stilles for riksrett, men det er første gang at det skal føres en sak mot en president som stiller til gjenvalg.

Det er usikkert hvordan riksrettsprosessen vil påvirke opinionen. De siste ukene har oppslutningen om riksrettsprosessen dalt, viser meningsmålinger. Mens det tidligere i år var et flertall som svarte at de støttet prosessen, er det nå færre enn halvparten som mener at Trump bør fjernes fra makten, viste en meningsmåling fra Reuters/Ipsos torsdag.

Kritikk fra Trump

Det er dårlig nytt for Demokratene, spesielt sett i lys av at republikanerne i Senatet kan komme til å frikjenne Trump i løpet av få uker.

Pelosis utsettelse var uventet og har møtt kritikk både hos McConnell og Trump selv.

McConnell mener at demokratene er for redde til å sende tiltalebeslutningen til Senatet, mens Trump skriver på Twitter at «Ingenting-partiet ønsker å gjøre ingenting med tiltalepunktene».

Det har vært ventet at riksrettssaken skulle starte i januar.

Pelosi var i utgangspunktet imot å innlede en riksrettsgranskning mot Trump før hun snudde. Hun var redd Demokratene hadde mer å tape enn å vinne på en slik prosess.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 09:04 Oppdatert: 20. desember 2019 09:52

Les også

Mest lest akkurat nå