Røde Kors: Ingen mulighet for overlevende etter flystyrt med 180 personer i Iran

Et Boeing 737-fly med rundt 180 passasjerer og kabinansatte har styrtet i Iran. Røde Kors lokalt opplyser at det ikke er sannsynlighet for å finne overlevende.

NTB

Det opplyser Røde Kors til nyhetsbyrået AFP.

Flyet skal ifølge iransk TV ha krasjet grunnet mekaniske problemer like etter at det lettet.

Flyet skal ha vært på vei mot Kiev i Ukraina da ulykken inntraff.

